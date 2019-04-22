Лариса Гузеева удивила подписчиков художественной фотографией сонной дочери

Поклонники Ларисы удивились ее таланту: «Лариса, а вы еще и хороший фотограф! Талантливый человек талантлив во всем!!!», «Как фотограф и член жюри FIAP говорю: "Гениально!"», «У меня попервоначалу сложилось четкое впечатление, что это Вы!!! Во всегда гены видно с неожиданного ракурса! Суперфотка», «Работа настолько профессиональная...на таком высоком художественном уровне...что многие сомневаются...вы ли это сделали?!! А я не сомневаюсь в ваших способностях», — пишут они.

Многие отмечают явное сходство мамы и дочки.