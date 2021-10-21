Лариса Гузеева рассказала о самочувствии после выписки из больницы

Ведущая поделилась своими впечатлениями от нахождения в больнице. Актриса отметила, что врачи общаются одинаково со всеми пациентами, а ее звездный статус не имел никакого значения во время лечения. Так, например, в соседней палате от нее лежал заболевший Валерий Гаркалин и остальные пациенты — молодые люди и 90-летние бабушки.

«Огромное спасибо Денису Проценко, всем врачам, всем медсестрам, всем девочкам, которые за нами ухаживали. Я просто видела, как они ноги стирают в кровь. Пишут эти гадости в соцсетях, что якобы только звездам помогают, поэтому вы живы, а их родственники умирают. Это такая гадость и неправда», — добавила Лариса.

Также актриса жестко высказалась против тех, кто не прививается, но при этом имеет QR-код и сертификат о вакцинации: «Когда человек рассказывает, что он привился, не прививаясь при этом, когда врут направо и налево, что переболели, сами при этом поставили себе диагноз и сами себя вылечили, сами себе придумали антитела, этого я не понимаю».

Гузеева считает, что необходимо ответственнее подходить к проблеме коронавируса и не думать, что «это меня не коснется». «Я тоже думала, что все умрут, а я останусь», — подытожила звезда.