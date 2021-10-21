Лариса Гузеева рассказала о самочувствии после выписки из больницы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa_guzeeva/Instagram
«Мне тяжело, я первые сутки дома. Почти месяц отлежала в Коммунарке. Мне еще не очень хорошо. Извините, что сумбурно, я задыхаюсь еще. Еще лечиться и лечиться, и восстанавливаться, а там посмотрим», — сказала Лариса в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.
Ведущая поделилась своими впечатлениями от нахождения в больнице. Актриса отметила, что врачи общаются одинаково со всеми пациентами, а ее звездный статус не имел никакого значения во время лечения. Так, например, в соседней палате от нее лежал заболевший Валерий Гаркалин и остальные пациенты — молодые люди и 90-летние бабушки.
«Огромное спасибо Денису Проценко, всем врачам, всем медсестрам, всем девочкам, которые за нами ухаживали. Я просто видела, как они ноги стирают в кровь. Пишут эти гадости в соцсетях, что якобы только звездам помогают, поэтому вы живы, а их родственники умирают. Это такая гадость и неправда», — добавила Лариса.
Также актриса жестко высказалась против тех, кто не прививается, но при этом имеет QR-код и сертификат о вакцинации: «Когда человек рассказывает, что он привился, не прививаясь при этом, когда врут направо и налево, что переболели, сами при этом поставили себе диагноз и сами себя вылечили, сами себе придумали антитела, этого я не понимаю».
Гузеева считает, что необходимо ответственнее подходить к проблеме коронавируса и не думать, что «это меня не коснется». «Я тоже думала, что все умрут, а я останусь», — подытожила звезда.
Фото и видео: Instagram