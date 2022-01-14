Лариса Гузеева рассказала о непредвиденных последствиях ковида
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Несмотря на то, что после выписки прошло достаточно времени, телеведущую мучают бессонница, перемены настроения и усталость. Она также призналась, что испытывает некоторые проблемы с памятью, что, безусловно, сказывается на ее работе.
Об этом она упомянула в очередном выпуске шоу «Давай поженимся!». Жених, который пришел на программу искать себе новую спутницу жизни, решил пожаловать на свою экс-супругу. Он рассказал, что они расстались, потому что женщина вела себя не совсем адекватно и явно испытывала некоторые ментальные проблемы.
Лариса Гузеева разозлилась из-за такой оценки, она заявила, что проблемы с головой могут не всегда зависеть от человека.
«У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, у меня немотивированная агрессия. Ни с того, ни с сего меня накрывает. В моей семье знают это и меня жалеют. Я не виновата. Это инфекция», — пояснила Гузеева.
Она также добавила, что из-за проблем с памятью, которые тоже вызваны перенесенным заболеванием, она может забыть сценарий.
Напомним, телеведущая Лариса Гузеева заразилась коронавирусом во время отдыха в Крыму в сентябре. Она вернулась в Москву и почувствовала себя плохо. Звезду госпитализировали в «Коммунарку» с 50 процентами поражения легких.
Фото: GlobalLookPress, Instagram