Лариса Гузеева рассказала о непредвиденных последствиях ковида

Лариса Гузеева разозлилась из-за такой оценки, она заявила, что проблемы с головой могут не всегда зависеть от человека.

«У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, у меня немотивированная агрессия. Ни с того, ни с сего меня накрывает. В моей семье знают это и меня жалеют. Я не виновата. Это инфекция», — пояснила Гузеева.

Она также добавила, что из-за проблем с памятью, которые тоже вызваны перенесенным заболеванием, она может забыть сценарий.

Напомним, телеведущая Лариса Гузеева заразилась коронавирусом во время отдыха в Крыму в сентябре. Она вернулась в Москву и почувствовала себя плохо. Звезду госпитализировали в «Коммунарку» с 50 процентами поражения легких.