Лариса Гузеева призналась, что стала объектом домогательств в самом начале своей карьеры
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Фото: @larisa_guzeeva
Лариса Гузеева в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» высказалась о домогательствах в кино и о распространенном отношении к тем, кто говорит об этом спустя годы. Она заявила, что и сама была жертвой домогательств.
«Взаимосвязь артистки и режиссера в то время была очень сильной. Режиссеры могли перекрыть кислород. У красивых артисток проблема, как этих домогателей убрать и не потерять работу», — вспоминает телеведущая.
Она отметила, что говорить об этом можно когда угодно — даже если срок давности давно вышел.
«У таких преступлений нет срока давности. Они были упырями уже в то время. Это ж чистые упыри, которые понимали свою власть», — заявляет Гузеева. «Это ад. Я в таком аду жила. И когда ты подходишь к ассистентке и с ней откровенно, у нее просишь какой-то защиты… а она потом тебя сдает, и тебе потом устраивают еще больший ад».
Она призвала тех, кто не сталкивался с такой ситуацией, не осуждать актрис, которые жалуются на это и говорят, что получили психологическую травму.
«Когда пишут, какие артистки проститутки… я пишу: "Вы вообще не имеете права судить, потому что вы некрасивая и вы не артистка. У вас нет этого опыта"», — отметила она.
Фото: Instagram