Лариса Гузеева призналась, что стала объектом домогательств в самом начале своей карьеры

Она отметила, что говорить об этом можно когда угодно — даже если срок давности давно вышел.

«У таких преступлений нет срока давности. Они были упырями уже в то время. Это ж чистые упыри, которые понимали свою власть», — заявляет Гузеева. «Это ад. Я в таком аду жила. И когда ты подходишь к ассистентке и с ней откровенно, у нее просишь какой-то защиты… а она потом тебя сдает, и тебе потом устраивают еще больший ад».

Она призвала тех, кто не сталкивался с такой ситуацией, не осуждать актрис, которые жалуются на это и говорят, что получили психологическую травму.

«Когда пишут, какие артистки проститутки… я пишу: "Вы вообще не имеете права судить, потому что вы некрасивая и вы не артистка. У вас нет этого опыта"», — отметила она.