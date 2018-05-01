Лариса Гузеева поставила недоброжелателей на место: «Хамства не потерплю»

На майские праздники Лариса Гузеева отправилась в Париж. Там она проводит время с дочерью. Телеведущая опубликовала новое фото, на котором позирует на фоне Триумфальной арки. «Париж. 1 мая. Вечер. Всем привет и много счастья!» — написала она.
Многие интернет-пользователи восхитились снимком. Большинству понравился естественный внешний вид знаменитости: она запечатлена без косметики и в удобной повседневной одежде.
Однако не всем пришелся по душе снимок Ларисы. Одна из подписчиц раскритиковала фото: «Жуткая какая-то фотка. Чего она руками–то делает?». Телеведущая не стала молчать. «Она руками посылает тебя глубоко в ж…», — жестко ответила Гузеева.
Сотни поклонников поддержали ее, но некоторые были возмущены грубостью телеведущей. «Восхищений не жду, хамства не потерплю!», — позже ответила она недоброжелателям.
Фото: Instagram