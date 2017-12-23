Трогательный снимок появился в Instagram телеведущей и актрисы.

Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева — мама двоих детей. У нее есть 26-летний сын Георгий и 17-летняя дочь Ольга. Знаменитость часто признавалась в интервью, что дети — это самое главное в ее жизни. Для своих детей она готова на все, кроме того, актриса подчеркивает, что никогда не вмешивается в их личную жизнь и принимает их выбор.

Некоторое время назад в Instagram Ларисы появилась трогательная фотография дочери и ее возлюбленного. «Как быстро летит время! Всем любви и радости!💗», — подписала снимок Гузеева.