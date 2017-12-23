Лариса Гузеева показала жениха своей 17-летней дочери
Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева — мама двоих детей. У нее есть 26-летний сын Георгий и 17-летняя дочь Ольга. Знаменитость часто признавалась в интервью, что дети — это самое главное в ее жизни. Для своих детей она готова на все, кроме того, актриса подчеркивает, что никогда не вмешивается в их личную жизнь и принимает их выбор.
Некоторое время назад в Instagram Ларисы появилась трогательная фотография дочери и ее возлюбленного. «Как быстро летит время! Всем любви и радости!💗», — подписала снимок Гузеева.
Фолловеры восхитились красотой Ольги, чьи фото довольно редко появляются в Instagram знаменитой мамы, а также пожелали удачи молодой паре: «Красивая, как и Лариса. 👍👍👍Здоровья, любви, счастье, долголетия, и всего самого самого наилучшего!!!», «Оля и Сергей приятные ребята.Надеюсь,Вас Лариса ,скоро поздравить с новым статусом...», «Какая у вас шикарная дочь, Лариса!!!», «Оч трогательная фотография : по выражению лиц понятно, что ребята друг другу нравятся))) Счастья вашей семье! С Новым годом!», «Изысканная девочка, юная и красивая, достойное мамино продолжение. Лариса, и Вам радости и любви, Вы необыкновенная женщина», «Роскошные . Как Ольга выросла !!! Красивая пара!»
Напомним, некоторое время назад стало известно, что сын Ларисы Гузеевой Георгий сделал предложение своей возлюбленной Анне. Лариса отметила, что очень рада за сына и ждет внуков: «Я жалею, что в свое время не родила десяток, и прошу молодых не повторять моих ошибок: двое детей – это очень мало!»
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram