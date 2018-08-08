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Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное фото обоих детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лариса Гузеева с сыном Георгием

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59-летняя Лариса Гузеева нечасто выкладывает в свой микроблог снимки 26-летнего сына Георгия, но на днях все же сделала исключение и сфотографировала парня вместе с его младшей сестрой Ольгой.

Лариса Гузеева души не чает в своих детях — Георгии Толордава и Ольге Бухаровой. Актриса и телеведущая чаще делится с поклонниками снимками дочери, поскольку та живет вместе с ней, но когда сын приходит в гости, Лариса с удовольствием фотографирует его вместе с сестрой.

На днях Гузеева выложила в свой микроблог «атмосферный» снимок Георгия и Ольги вместе и нежно подписала его: «Брат и Сестра — роднее не бывает» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Классные! И фото стильное», «Ваша дочь копия вы», «Оля прям Натали Портман, а брат какой красавец», «Все в маму», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, ходят слухи, что у Ларисы Гузеевой сейчас непростое время. Ее супруг Игорь Бухаров этим летом отправился в отпуск в Болгарию без нее. Компанию ему составляет теща.

Фото и видео: Instagram

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