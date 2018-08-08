Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное фото обоих детей

Лариса Гузеева души не чает в своих детях — Георгии Толордава и Ольге Бухаровой. Актриса и телеведущая чаще делится с поклонниками снимками дочери, поскольку та живет вместе с ней, но когда сын приходит в гости, Лариса с удовольствием фотографирует его вместе с сестрой.
На днях Гузеева выложила в свой микроблог «атмосферный» снимок Георгия и Ольги вместе и нежно подписала его: «Брат и Сестра — роднее не бывает» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Классные! И фото стильное», «Ваша дочь копия вы», «Оля прям Натали Портман, а брат какой красавец», «Все в маму», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, ходят слухи, что у Ларисы Гузеевой сейчас непростое время. Ее супруг Игорь Бухаров этим летом отправился в отпуск в Болгарию без нее. Компанию ему составляет теща.
Фото и видео: Instagram