Лариса Гузеева опубликовала редкое совместное фото обоих детей

Лариса Гузеева души не чает в своих детях — Георгии Толордава и Ольге Бухаровой. Актриса и телеведущая чаще делится с поклонниками снимками дочери, поскольку та живет вместе с ней, но когда сын приходит в гости, Лариса с удовольствием фотографирует его вместе с сестрой.