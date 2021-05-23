Лариса Гузеева о бунтарском детстве, проблемах со спиртным и богатых мужчинах

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева прожила яркую и насыщенную жизнь. Детство актрисы прошло в Оренбургской области, где она жила до окончания школы. Будущая звезда славилась бунтарским характером: была острой на язык, постоянно спорила с учителями и одноклассниками, носила короткие юбки и красилась.

Карьера актрисы пошла в гору практически сразу после театрального института, который она окончила в Ленинграде. В студенческие времена Гузеева подрабатывала моделью, но по распределению должна была уехать в театр Оренбурга. Но судьба распорядилась иначе, и юная актриса получила роль Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс». Эта работа сделала Гузееву знаменитой и востребованной.

Артистка стала принимать предложения от режиссеров и снялась еще во множестве популярных картин, таких как: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Жизни Клима Самгина», «Секретный фарватер». Но со временем карьера Ларисы пошла на спад.

Тогда звезда приняла предложение попробовать себя в роли телеведущей в шоу «Я – мама», которое она вела в течение четырех лет. С 2008 года Гузеева является одной из ведущих программы «Давай поженимся» на Первом канале.

Проблемы с алкоголизмом у актрисы начались во время первого брака с актером Илью Древновным, с которым она познакомилась на съемках фильма «Соперницы». Как артистка позднее узнала, ее возлюбленный оказался наркоманом, и на его лечение у нее ушло много сил.

Запои и постоянные конфликты – это все, во что превратилась тогда будни востребованной актрисы. Но она смогла вернуться к нормальной жизни. «Испытания на этом не закончились. Однажды Илья не вернулся домой. Его нашли утром в парке, умер от передозировки. Я себя не помнила в те дни. До сих пор чувствую его присутствие и опеку. Мне очень тяжело, потому что сравниваю с ним всех мужчин, которые меня окружают. После смерти Ильи я смогла взять себя в руки. И с тех пор больше не позволяла себе расслабляться», – рассказывала Гузеева.

Во втором браке с Кахой Толордава актриса родила сына Георгия. Но после 7 лет брака пара рассталась. Гузеева осталась с ребенком на руках и переехала в Москву, а бывший муж вернулся на родину в Грузию.

Третьего мужа ресторатора Игорь Бухарова артистка игнорировала много лет. Пара познакомилась будучи подростками, но актрису тогда интересовали мужчины посолиднее. Юноше ничего не оставалось, как ждать.