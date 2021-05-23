Лариса Гузеева о бунтарском детстве, проблемах со спиртным и богатых мужчинах
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Фото: @ larisa_guzeeva/Instagram
Заслуженная артистка России Лариса Гузеева прожила яркую и насыщенную жизнь. Детство актрисы прошло в Оренбургской области, где она жила до окончания школы. Будущая звезда славилась бунтарским характером: была острой на язык, постоянно спорила с учителями и одноклассниками, носила короткие юбки и красилась.
Карьера актрисы пошла в гору практически сразу после театрального института, который она окончила в Ленинграде. В студенческие времена Гузеева подрабатывала моделью, но по распределению должна была уехать в театр Оренбурга. Но судьба распорядилась иначе, и юная актриса получила роль Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс». Эта работа сделала Гузееву знаменитой и востребованной.
Артистка стала принимать предложения от режиссеров и снялась еще во множестве популярных картин, таких как: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Жизни Клима Самгина», «Секретный фарватер». Но со временем карьера Ларисы пошла на спад.
Тогда звезда приняла предложение попробовать себя в роли телеведущей в шоу «Я – мама», которое она вела в течение четырех лет. С 2008 года Гузеева является одной из ведущих программы «Давай поженимся» на Первом канале.
Проблемы с алкоголизмом у актрисы начались во время первого брака с актером Илью Древновным, с которым она познакомилась на съемках фильма «Соперницы». Как артистка позднее узнала, ее возлюбленный оказался наркоманом, и на его лечение у нее ушло много сил.
Запои и постоянные конфликты – это все, во что превратилась тогда будни востребованной актрисы. Но она смогла вернуться к нормальной жизни. «Испытания на этом не закончились. Однажды Илья не вернулся домой. Его нашли утром в парке, умер от передозировки. Я себя не помнила в те дни. До сих пор чувствую его присутствие и опеку. Мне очень тяжело, потому что сравниваю с ним всех мужчин, которые меня окружают. После смерти Ильи я смогла взять себя в руки. И с тех пор больше не позволяла себе расслабляться», – рассказывала Гузеева.
Во втором браке с Кахой Толордава актриса родила сына Георгия. Но после 7 лет брака пара рассталась. Гузеева осталась с ребенком на руках и переехала в Москву, а бывший муж вернулся на родину в Грузию.
Третьего мужа ресторатора Игорь Бухарова артистка игнорировала много лет. Пара познакомилась будучи подростками, но актрису тогда интересовали мужчины посолиднее. Юноше ничего не оставалось, как ждать.
Фото: @ larisa_guzeeva/Instagram
Гузеева не скрывает, что всегда искала себе богатых мужчин, и часто встречалась с различными бизнесменами. Все это время она поддерживала дружеские отношения с Игорем, и в один трудный момент жизни именно он помог решить проблемы, а не многочисленные богатые ухажеры.
Когда в очередной раз Лариса встретилась с Игорем уже в его ресторане, актриса попросила помощи. «Вот в Москве теперь, с ребенком, с мамой. Квартирку, слава Богу, купила. Надеюсь здесь остаться насовсем. И, кажется, появился один богатый человек, но положиться на него я не могу. Игорь, а может, ты будешь иногда помогать мне в житейских делах?» – спросила артистка, и получила положительный ответ.
Через некоторое время Лариса осознала надежность Бухарова и полюбила его. Пара сыграла свадьбу, когда Гузеева уже была глубоко беременна дочерью Ольгой в возрасте 40 лет.
Фото и видео: @ _larisa_guzeeva/Instagram _
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