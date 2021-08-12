Лариса Долина в роли миссис Ловетт: как прошла премьера мюзикла «Суини Тодд»
10 августа в Театре на Таганке прошла премьера мюзикла «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» с участием Ларисы Долиной.
Певица появилась на сцене в роли легендарной миссис Ловетт и впечатлила своих поклонников.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa.dolina.official
Сама исполнительница призналась, что участие в постановке далось ей непросто.
«Святая святых — сцена легендарного Театра на Таганке… Специально под этот спектакль смонтированная сцена, интерактивное действо, играем прямо в зале, со зрителями. Могла ли я даже в самых смелых своих мечтах такое представить когда-нибудь… До сих пор чувство, будто вижу сон…», — рассказала Долина.
Подписчики остались под впечатлением от ее работы, однако усомнились, что для звезды уровня Долиной это настолько сложно, как она говорила.
«Даже не представляете… Я ведь когда учить начала, ничего не получалось. Позвонила Апексимовой и хотела отказаться. Она очень мягко меня уговорила продолжать учить. И, в общем, как-то все и получилось», — объяснила она.
Внимание к себе успела привлечь и тиктокерша Валя Карнавал, которая, похоже, не хочет отказываться от хайпа на истории со скандалом с артисткой.
Девушка, как пишет радио «Комсомольская правда», хотела прийти на премьеру и забронировала три столика у сцены, однако в итоге на постановке так и не появилась. В социальных сетях немедленно заподозрили, что эта была странная месть певице, которая упрекнула Валю в отсутствии образования и таланта.
Фото: Instagram Ларисы Долиной, Павла Комарова, Ивана Коряковского
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