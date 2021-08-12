Лариса Долина в роли миссис Ловетт: как прошла премьера мюзикла «Суини Тодд»

Подписчики остались под впечатлением от ее работы, однако усомнились, что для звезды уровня Долиной это настолько сложно, как она говорила.

«Даже не представляете… Я ведь когда учить начала, ничего не получалось. Позвонила Апексимовой и хотела отказаться. Она очень мягко меня уговорила продолжать учить. И, в общем, как-то все и получилось», — объяснила она.

Внимание к себе успела привлечь и тиктокерша Валя Карнавал, которая, похоже, не хочет отказываться от хайпа на истории со скандалом с артисткой.

Девушка, как пишет радио «Комсомольская правда», хотела прийти на премьеру и забронировала три столика у сцены, однако в итоге на постановке так и не появилась. В социальных сетях немедленно заподозрили, что эта была странная месть певице, которая упрекнула Валю в отсутствии образования и таланта.