Лариса Долина в платье с леопардовым принтом появилась на красной дорожке кинофестиваля
Лариса Долина знаменита не только, как певица с прекрасным голосом, но и как любительница примерить на себе нарядные и экстравагантные образы.
Исполнительница хита «Погода в доме» появилась на красной дорожке кинофестиваля «Хрустальный источник» в роскошном леопардовом платье.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa.dolina.official/Instagram
Долина опубликовала в своем Instagram несколько фото с коллегами, на которых можно рассмотреть образ звезды.
Певица выбрала платье в пол с модным «звериным» принтом. Дополнила артистка образ ярким маникюром и массивными украшениями. Шею знаменитости украсили крупные бусы темных и светлых оттенков. Светлые волосы Долина оставила распущенными и сделала легкий макияж с акцентом на глаза.
Звезда подписала снимки: «Увиделась со всеми, кого люблю и с кем редко вижусь, с моими друзьями и, в некоторой степени, коллегами. Чрезвычайно тёплая компания, чудесные зрители, которым не дали танцевать, но, всё равно, прошло всё на драйве! Замечательные актёры театра и кино Лариса Лужина, Борис Щербаков, Федор Добронравов, Василий Мищенко и хозяин кинофестиваля «Хрустальный источник» Эвклид Кюрдзидис».
Фото и видео: Instagram
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