Лариса Долина в платье с леопардовым принтом появилась на красной дорожке кинофестиваля

Лариса Долина знаменита не только, как певица с прекрасным голосом, но и как любительница примерить на себе нарядные и экстравагантные образы.

Исполнительница хита «Погода в доме» появилась на красной дорожке кинофестиваля «Хрустальный источник» в роскошном леопардовом платье.