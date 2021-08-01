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Лариса Долина в платье с леопардовым принтом появилась на красной дорожке кинофестиваля

Певица посетила фестиваль «Хрустальный источник» и увиделась со многими звездными друзьями и коллегами. 65-летняя народная артистка прошлась по красной ковровой дорожке и порадовала зрителей стильным образом.
Лариса Долина в платье с леопардовым принтом появилась на красной дорожке кинофестиваля

Лариса Долина знаменита не только, как певица с прекрасным голосом, но и как любительница примерить на себе нарядные и экстравагантные образы.

Исполнительница хита «Погода в доме» появилась на красной дорожке кинофестиваля «Хрустальный источник» в роскошном леопардовом платье.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Долина и Эвклид Кюрдзидис

Фото: @larisa.dolina.official/Instagram

Долина опубликовала в своем Instagram несколько фото с коллегами, на которых можно рассмотреть образ звезды.

Лариса Долина на красной дорожке кинофестиваля «Хрустальный источник»

Певица выбрала платье в пол с модным «звериным» принтом. Дополнила артистка образ ярким маникюром и массивными украшениями. Шею знаменитости украсили крупные бусы темных и светлых оттенков. Светлые волосы Долина оставила распущенными и сделала легкий макияж с акцентом на глаза.

Звезда подписала снимки: «Увиделась со всеми, кого люблю и с кем редко вижусь, с моими друзьями и, в некоторой степени, коллегами. Чрезвычайно тёплая компания, чудесные зрители, которым не дали танцевать, но, всё равно, прошло всё на драйве! Замечательные актёры театра и кино Лариса Лужина, Борис Щербаков, Федор Добронравов, Василий Мищенко и хозяин кинофестиваля «Хрустальный источник» Эвклид Кюрдзидис».

Фото и видео: Instagram

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