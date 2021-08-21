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Нестареющая Лариса Долина примерила образ роковой красавицы на «Новой волне»

В Сочи проходит ежегодный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Гостями мероприятия стали многие звездные персоны, в числе которых народная артистка России Лариса Долина. 65-летняя певица поразила зрителей и фотографов новым экстравагантным выходом. Исполнительница хита «Погода в доме» появилась на красной дорожке первого конкурсного дня в образе голливудской дивы в черно-белом платье сложного кроя.
Нестареющая Лариса Долина примерила образ роковой красавицы на «Новой волне»

Платье звезды выполнено из струящейся ткани светлого оттенка с воздушной юбкой и длиной до колена. Талию Долиной подчеркивает черный кожаный корсетный ремень, делая образ более дерзким.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Рукава необычного платья созданы из черной прозрачной ткани со сложной окантовкой в районе плеч. Образ певицы напоминает героиню из сказок.

Звезда разбавила комплект прической и макияжем в духе старого Голливуда, тем самым смягчив достаточно контрастный наряд. Долина отдала предпочтение изящным локонам, а губы подчеркнула красной помадой.

Выход певицы получился современным и дерзким, но в то же время гармоничным и собранным. Лариса Долина умеет произвести впечатление на публику своей стройной фигурой, необычным сочетанием вещей и не остаться незамеченной.

Фото и видео: Instagram, Архив пресс-службы

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