Нестареющая Лариса Долина примерила образ роковой красавицы на «Новой волне»
Платье звезды выполнено из струящейся ткани светлого оттенка с воздушной юбкой и длиной до колена. Талию Долиной подчеркивает черный кожаный корсетный ремень, делая образ более дерзким.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Рукава необычного платья созданы из черной прозрачной ткани со сложной окантовкой в районе плеч. Образ певицы напоминает героиню из сказок.
Звезда разбавила комплект прической и макияжем в духе старого Голливуда, тем самым смягчив достаточно контрастный наряд. Долина отдала предпочтение изящным локонам, а губы подчеркнула красной помадой.
Выход певицы получился современным и дерзким, но в то же время гармоничным и собранным. Лариса Долина умеет произвести впечатление на публику своей стройной фигурой, необычным сочетанием вещей и не остаться незамеченной.
Фото и видео: Instagram, Архив пресс-службы
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