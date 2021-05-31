Лариса Долина прокомментировала скандал с Валей Карнавал

А сама Долина обратилась к хейтерам, которые после этого инцидента оставили немало негативных комментариев на ее странице.

«Я сравнила пение Панайотова и Вали Karna.val — это только сравнение. Я обсуждала пение, а не личности. Я не оскорбляла Валю и не собиралась этого делать. Я ко всем отношусь очень лояльно. То, что вы пишете мне эти оскорбления, в гробу меня видите, желаете мне смерти — пусть все это останется на вашей совести», — объяснила певица в видео, которое опубликовала на своей странице.

Долина заявила, что не собирается терпеть людей, которые пишут гадости на ее странице, и, более того, желают ей смерти.

«Ваши музыкальные вкусы с возрастом поменяются — я вам этого искренне желаю. А пока убираю вас с моей страницы. Потому что хамство и злобу я не терплю», — заявила звезда.