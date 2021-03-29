Лариса Долина призналась, как ей удалось похудеть на 21 кг

Обновленная и похудевшая Лариса Долина появилась на шоу «Звезды сошлись» и рассказала о своих секретах похудения.

По ее словам, ради хорошей фигуры отказаться пришлось от многого – в частности от фруктов и некоторых овощей, а также чая. Долина признаётся, что соблюдать диету поначалу было трудно, однако ее очень поддержали дочь и внучка. Поэтому теперь певица наслаждается прекрасной для своего возраста внешностью.

Несмотря на это, замуж Долина пока не торопится:

«Замуж я не хочу категорически! Я хочу отдохнуть, я свободная женщина!».

По словам Долиной, сейчас она находится в полном гармонии с самой собой – уделяет много времени себе, а также дочери и внучке. Именно после рождения внучки Саши ее отношения с дочерью Ангелиной наконец стали тёплыми и доверительными.

Недавно Лариса Долина не только похудела, но и кардинально поменяла имидж, сделав выбор в пользу более современных образов. Такое решение очень украсило певицу, и в свои 65 она выглядит действительно отлично.