Лариса Долина показала роскошную грудь под фраком на голое тело

62-летняя певица Лариса Долина продолжает удивлять и эпатировать. 20 марта артистка выступила на сцене Государственного Кремлевского дворца, поздравляя с 80-летием своего друга и коллегу, Илью Резника. Для своего выхода в рамках концерта «Юбилейный вернисаж» певица выбрала весьма откровенный наряд.

Под черный костюм-двойку с фраком артистка не стала надевать ровным счетом ничего, явив миру роскошное декольте, которое украшал аксессуар, стилизованный под мужской галстук-бабочку.