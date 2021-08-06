Лариса Долина поделилась фото с родителями и показала себя без макияжа
Фото из семейного архива, очень тронуло подписчиков певицы. Звезда так подписала пост: «Как важно, когда твои родители не только дают тебе жизнь, вскармливают, водят в школу, учат жизни, правильно воспитывают, но еще идут с тобой рядом даже тогда, когда ты уже достаточно взрослый, когда ты чувствуешь опору и поддержку самых дорогих тебе людей каждую секунду, когда родители разделяют с тобой твои успехи и искренне им радуются, когда маме с папой можно все рассказать и просто выплакаться…», — написала артистка такие трогательные слова.
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Фото: Личный Instagram @larisa.dolina.official
А также напомнила, что рано потеряла родителей: папа «сгорел» от рака в 58 лет, тогда редкое лекарство для папы помог достать Вахтанг Кикабидзе, что продлило ему жизнь. А чуть позже ушла и мама: «Сердце не выдержало известия врачей о том, что нужно ампутировать ногу… На фоне сахарного диабета началась гангрена», — честно написала Лариса Долина.
И вспомнила, что, несмотря на большую любовь, мама была очень строгой и долго не могла смириться с профессией, которую выбрала дочь, искренне считая, что петь песни — это не профессия. И успокоилась, лишь когда Долиной дали звание заслуженной артистки России. Хотя с музыкой связана вся жизнь исполнительницы: ее детство прошло в Одессе, где она всегда пела и танцевала. В 7 лет она начала учиться игре на виолончели, а в 12 состоялся первый серьезный концерт, тогда Лариса выступала в составе ансамбля. В 1971 году она поедет в свое первое турне, а уже в 1981 — ее имя станет известным.
Резкое похудение и смену имиджа (на место сложным прическам и платьям пришли стильные наряды) приписывают новому любовному увлечению певицы. Лариса, отвечая на вопрос о новом романе, не стала раскрывать все карты: «И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид», — цитирует исполнительницу хита «Погода в доме» издание Dni.ru.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram
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