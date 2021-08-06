Лариса Долина поделилась фото с родителями и показала себя без макияжа

И вспомнила, что, несмотря на большую любовь, мама была очень строгой и долго не могла смириться с профессией, которую выбрала дочь, искренне считая, что петь песни — это не профессия. И успокоилась, лишь когда Долиной дали звание заслуженной артистки России. Хотя с музыкой связана вся жизнь исполнительницы: ее детство прошло в Одессе, где она всегда пела и танцевала. В 7 лет она начала учиться игре на виолончели, а в 12 состоялся первый серьезный концерт, тогда Лариса выступала в составе ансамбля. В 1971 году она поедет в свое первое турне, а уже в 1981 — ее имя станет известным.

Резкое похудение и смену имиджа (на место сложным прическам и платьям пришли стильные наряды) приписывают новому любовному увлечению певицы. Лариса, отвечая на вопрос о новом романе, не стала раскрывать все карты: «И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид», — цитирует исполнительницу хита «Погода в доме» издание Dni.ru.