Лариса Долина по-домашнему поздравила поклонников

Со снеговиками все не очень складывается - подводит снег. Об этом певица рассказала в сториз Instagram. «Ничего не получается, снег очень рыхлый. Я пытаюсь, конечно, но боюсь, что я вас разочарую. Поэтому давайте его просто себе представим - такого красивого», - поделилась Долина с интернет-аудиторией (представ перед поклонниками без макияжа, по-домашнему) и поздравила всех с Новым годом. А заодно показала, как выросли елки рядом с домом.