Лариса Долина по-домашнему поздравила поклонников
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @larisa.dolina.official
Лариса Долина отдыхает в эти дни за городом, где, среди прочего, предпринимает попытки слепить снеговика - как и положено в новогодние праздники.
Со снеговиками все не очень складывается - подводит снег. Об этом певица рассказала в сториз Instagram. «Ничего не получается, снег очень рыхлый. Я пытаюсь, конечно, но боюсь, что я вас разочарую. Поэтому давайте его просто себе представим - такого красивого», - поделилась Долина с интернет-аудиторией (представ перед поклонниками без макияжа, по-домашнему) и поздравила всех с Новым годом. А заодно показала, как выросли елки рядом с домом.
Ранее певица обратилась к своим поклонникам с праздничным постом, пожелав, чтобы символ года - тигр - больно вас не кусал, а лишь покусывал, чтобы вы всегда чувствовали себя живыми и не теряли вкус к жизни!». Лариса Долина призвала подписчиков не терять «веру в себя и в то, что собираетесь совершить». Пусть наступивший 2022 год станет началом чего-то важного и нужного, пожелала певица.
Фото: Instagram Ларисы Долиной