Моложавая Лариса Долина с хвостом ниже талии резко высказалась против хейтеров

Певицу поддержали поклонники и звезды — например, Анита Цой оценила новый образ Долиной, а Алексей Чумаков призвал не обращать внимания на хейтеров и не облегчать им задачу.

Стоит отметить, что к публикации Долина выложила новое фото — на нем она предстала в блестящей юбке миди и сапогах и с роскошными длинными волосами, собрав множество комплиментов.