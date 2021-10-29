Моложавая Лариса Долина с хвостом ниже талии резко высказалась против хейтеров
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa.dolina.official
В связи с этим певица обратилась за помощью к поклонникам:
«Доброго утра всем и хорошего дня, друзья! Знаете, я со вчерашнего вечера пребываю в состоянии шока… Какая-то дама обвинила меня, причем в жесткой форме, в том, что пост, в котором я рассказала историю создания романса "Не отрекаются любя", был мной украден… Это чудовище, которое постоянно крадет мои посты и выдает их за свои… Представьте ее силу убеждения, если поверили ей, а не мне… Бесполезно было этой особе что-либо доказывать, она мне так и не поверила. Пришлось заблокировать, потому что с недалекими людьми общаться у меня ни удовольствия, ни времени нет. Я потому и не могу получить эту пресловутую синюю галку из-за количества фейковых аккаунтов, выдающих себя за меня», — написала она.
Певицу поддержали поклонники и звезды — например, Анита Цой оценила новый образ Долиной, а Алексей Чумаков призвал не обращать внимания на хейтеров и не облегчать им задачу.
Стоит отметить, что к публикации Долина выложила новое фото — на нем она предстала в блестящей юбке миди и сапогах и с роскошными длинными волосами, собрав множество комплиментов.
Фото: Instagram