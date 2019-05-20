Лариса Долина, Ксения Алферова и другие на концерте Игоря Бутмана и Ди Ди Бриджуотер в рамках фестиваля «Черешневый лес»

Среди гостей были замечены Лариса Долина, Виктор Сухоруков, Егор Бероев, Ксения Алферова, Арина Шарапова, Сергей Филин, Павел Астахов, Леонид Печатников, Галина Немова, Андрей Колесников и другие. Ради такого события в столицу также приехал известный джазовый барабанщик и друг Ди Ди, Билли Кобэм. Аранжировки специально для концерта создал композитор Николай Левиновский, лауреат премии Олега Янковского.
Фото: Пресс-служба
Американская джазовая певица Ди Ди Бриджуотер, одна из лучших вокалисток своего поколения, известна на весь мир своей неподражаемой манерой исполнения и неожиданными аранжировками. Уникальный голос ставит певицу в один ряд с лучшими джазовыми вокалистками ХХ века. Ди Ди Бриджуотер выступала и записывалась с Рэйем Чарльзом, Тедом Джонсом, Мэлом Льюисом, Сонни Роллинзом, Диззи Гиллеспи, Декстером Гордоном и многими другими выдающимися джазовыми музыкантами. Ди Ди Бриджуотер признается: «Для меня Дюк Эллингтон — величайший композитор. Его творчество составляет то, что называется great american songbook, "великий американский песенник". В 1996 году я посвятила ему целый альбом. Игорь очень внимательно относится к этому материалу, так же, как и его оркестр. Такое отношение мне очень нравится. Я люблю с ним работать!».
Текст: пресс-служба
Видео: Первый канал
Фото: пресс-служба
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