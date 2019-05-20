Лариса Долина, Ксения Алферова и другие на концерте Игоря Бутмана и Ди Ди Бриджуотер в рамках фестиваля «Черешневый лес»

Американская джазовая певица Ди Ди Бриджуотер, одна из лучших вокалисток своего поколения, известна на весь мир своей неподражаемой манерой исполнения и неожиданными аранжировками. Уникальный голос ставит певицу в один ряд с лучшими джазовыми вокалистками ХХ века. Ди Ди Бриджуотер выступала и записывалась с Рэйем Чарльзом, Тедом Джонсом, Мэлом Льюисом, Сонни Роллинзом, Диззи Гиллеспи, Декстером Гордоном и многими другими выдающимися джазовыми музыкантами. Ди Ди Бриджуотер признается: «Для меня Дюк Эллингтон — величайший композитор. Его творчество составляет то, что называется great american songbook, "великий американский песенник". В 1996 году я посвятила ему целый альбом. Игорь очень внимательно относится к этому материалу, так же, как и его оркестр. Такое отношение мне очень нравится. Я люблю с ним работать!».