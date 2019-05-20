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Лариса Долина, Ксения Алферова и другие на концерте Игоря Бутмана и Ди Ди Бриджуотер в рамках фестиваля «Черешневый лес»

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Лариса Долина

Фото: Пресс-служба
В концертном зале «Зарядье» выступил Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и легендарная певица, трехкратная обладательница премии «Грэмми» Ди Ди Бриджуотер. Концерт к 120-летию со дня рождения Дюка Эллингтона прошел в рамках XIX Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

Среди гостей были замечены Лариса Долина, Виктор Сухоруков, Егор Бероев, Ксения Алферова, Арина Шарапова, Сергей Филин, Павел Астахов, Леонид Печатников, Галина Немова, Андрей Колесников и другие. Ради такого события в столицу также приехал известный джазовый барабанщик и друг Ди Ди, Билли Кобэм. Аранжировки специально для концерта создал композитор Николай Левиновский, лауреат премии Олега Янковского.

Фото: Пресс-служба

Американская джазовая певица Ди Ди Бриджуотер, одна из лучших вокалисток своего поколения, известна на весь мир своей неподражаемой манерой исполнения и неожиданными аранжировками. Уникальный голос ставит певицу в один ряд с лучшими джазовыми вокалистками ХХ века. Ди Ди Бриджуотер выступала и записывалась с Рэйем Чарльзом, Тедом Джонсом, Мэлом Льюисом, Сонни Роллинзом, Диззи Гиллеспи, Декстером Гордоном и многими другими выдающимися джазовыми музыкантами. Ди Ди Бриджуотер признается: «Для меня Дюк Эллингтон — величайший композитор. Его творчество составляет то, что называется great american songbook, "великий американский песенник". В 1996 году я посвятила ему целый альбом. Игорь очень внимательно относится к этому материалу, так же, как и его оркестр. Такое отношение мне очень нравится. Я люблю с ним работать!».

Текст: пресс-служба

Видео: Первый канал

Фото: пресс-служба

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