Лариса Долина, Ирина Безрукова и другие звезды на премьере бродвейского мюзикла «Первое свидание»

На светскую премьеру были приглашены друзья театра – представители российского шоу-бизнеса, блогеры и журналисты, которые не только первыми увидели яркий и оригинальный мюзикл, но и оценили необычный формат постановки. Поздравить с новой работой продюсера постановки Дмитрия Богачева пришли Лариса Долина, Нонна Гришаева, Юлия Барановская, Екатерина Гусева, Митя Фомин, Анастасия Стоцкая, Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова, Лиза Арзамасова и многие другие.

«Сайт-специфик» – формат, свойственный для европейского постдраматического театра, когда действие спектакля буквально переносится в пространство, где оно и должно происходить по сюжету пьесы . Продюсер постановки Дмитрий Богачев пошел дальше и решил выстроить нью-йоркский бар прямо в фойе Московского дворца молодежи. Благодаря этому приему, создателям удалось добиться камерной атмосферы, в которой каждый из сидящих за столиками мог почувствовать себя участником истории.