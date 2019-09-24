Лариса Долина, Ирина Безрукова и другие звезды на премьере бродвейского мюзикла «Первое свидание»

На светскую премьеру были приглашены друзья театра – представители российского шоу-бизнеса, блогеры и журналисты, которые не только первыми увидели яркий и оригинальный мюзикл, но и оценили необычный формат постановки. Поздравить с новой работой продюсера постановки Дмитрия Богачева пришли Лариса Долина, Нонна Гришаева, Юлия Барановская, Екатерина Гусева, Митя Фомин, Анастасия Стоцкая, Ирина Безрукова, Екатерина Стриженова, Лиза Арзамасова и многие другие.
«Сайт-специфик» – формат, свойственный для европейского постдраматического театра, когда действие спектакля буквально переносится в пространство, где оно и должно происходить по сюжету пьесы . Продюсер постановки Дмитрий Богачев пошел дальше и решил выстроить нью-йоркский бар прямо в фойе Московского дворца молодежи. Благодаря этому приему, создателям удалось добиться камерной атмосферы, в которой каждый из сидящих за столиками мог почувствовать себя участником истории.
Фото: Пресс-служба
Главный сюжетный прием здесь основан на том, что через музыкальные номера зрители узнают о настоящих мыслях и чувствах главных героев. На первое свидание к Аарону и Кейси приходят их любопытные родственники, друзья-советчики, а также воспоминания, которые легко восстановить благодаря социальным сетям. Так, например, в одном из номеров зрителям открылись секреты невинного «темного» прошлого парочки. Ведь герои нарушили главное правило свиданий вслепую: «прогуглили» друг друга. Мюзикл содержит важные лайфхаки, например, советы о том, как сбежать с неудачного свидания, или как избежать неловкости и перестать идеализировать бывшую.
Текст:пресс-служба
Фото: пресс-служба
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