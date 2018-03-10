Лайму Вайкуле обвинили в чрезмерном увлечении пластикой

«Я не узнала...так разочаровалась..ведь такая была неповторимая....😔», «Не узнала Лайму пока голос не услышала...что вы женщины с собой делаете?восковые куклы ,разочарована....все на одно лицо(», «Это кто?состариваться надо благородно», «Ғосподи Лайма на Лайму не похожа... 😲», «Лайма в профиль похожа на Каролину!», «Вся сделанная и переделанная. не узнать совсем уже», — написали подписчики.

Напомним, в минувшем году Лайма Вайкуле и Алла Пугачева стали героинями Instagram-сериала «Дамы с дюн», который создал Максим Галкин. Видеоролики о приключениях двух подруг быстро набирали популярность в соцсети.

Фото: instagram