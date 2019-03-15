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Лайма Вайкуле рассказала об опасном прошлом и наркотической зависимости

Серый слайд, который
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64-летняя Лайма Вайкуле вспомнила о темных сторонах своей жизни.

На днях легенда советской эстрады Лайма Вайкуле приняла участие в YouTube-шоу «Говорящие головы». В беседе с ведущим 64-летняя звезда обсудила прогресс и молодых исполнителей, меняющиеся вкусы публики. Однако Лайма уверена: тот опыт, который был в ее жизни, не даст ей пропасть со сцены.

Однажды во время концерта в Одессе из-за перерубленного кабеля в 300 вольт певицу, прикоснувшуюся к поручню сцены, сильно ударило током. Однако, оправившись, Лайма продолжила петь.

«Что-то такое произошло, что глаза на лоб полезли. Я отпустила поручень и поняла, что падаю. Иду назад, смотрю на клавишника, хочу сказать, чтобы помог мне, и понимаю, что не могу произнести ни слова. Я была тогда в очень хорошей форме, чудом устояла и не упала со второго этажа. Думала об одном: "Сердце. Сердце. Сердце". В голове было только это, — продолжила Вайкуле. — Мне потом рассказали, что это был дикий спазм. Я прокусила язык и щеку. Мое сердце оказалось слишком сильным. Был спазм всех мышц от этого удара током. Пока я ходила, мне стало лучше. Микрофон обернули скотчем — оказалось, что это он пропускал ток. Придя в себя, я продолжила петь», — поделилась звезда.

«Я не выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения или неподготовленной — уж слишком уважаю свою публику. Да, подвыпившему человеку кажется, что он крутой, но я считаю это ужасным», — вспоминает звезда.

Прошла Вайкуле и через пристрастие к запрещенным препаратам: «Это было юношеское время, когда хотелось все и сразу. Тогда я еще не была в шоу-бизнесе. Я только отошла от маминой юбки и стала подвержена влиянию улицы. К счастью, у меня не развилась сильная зависимость. Сочувствую тем ребятам, которые так и не смогли избавиться от нее».

«Звездной болезни я никогда не знала. Я слишком серьезно относилась к своей профессии. Я могу сказать, что свою профессию я люблю. Ради нее я могла сделать все — стоять на руках, репетировать в 7 утра, не спать сутками, у меня было по 70 концетов в течение 10 дней, это по 7 концертов за день. Это надо очень сильно любить. Денег тогда почти не платили, поэтому это не из-за них», — призналась певица.

Лайма Вайкуле

Фото: Кадр из эфира

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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