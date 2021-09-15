Лайма Вайкуле рассказала о неудавшемся усыновлении ребенка

Помимо сцены, главной страстью и любовью артистки были ее домашние питомцы — собаки породы бульдог. Но всю свою жизнь Лайма слышит другой вопрос от журналистов и поклонников: «Где же дети?».

Вайкуле призналась журналистам «Телепрограммы», что вопреки слухам о ее бесплодии, «могла и сама иметь детей. Но были определенные нюансы, не будем углубляться в гинекологию». Не исключала певица и усыновления ребенка, но и здесь судьба была не на ее стороне, хотя в прессе не раз поднимался вопрос о том, что Вайкуле планирует взять малыша из детского дома: «Я думала это сделать. Но все были против», — кратко заключила она.

И продолжила свое признание: «Я могла сделать ребенка из своей плоти и крови, а могла взять того, у кого нет родителей. При этом вопроса "обязательно иметь детей" не стояло. В нашей профессии у тех, кто имеет детей и действительно ими занимается, а не отдает на откуп няням и бабушкам, как правило, большие проблемы. И очень мало артистов, у которых с детьми все хорошо. Я никого не осуждаю. Но я не успевала даже собак выращивать. Куда мне детей? Что это было бы? Наверное, каждому свое. У меня не случилось. И нет переживаний по этому поводу. Зато сколько собак я спасла!», — эмоционально поделилась звезда.

Кроме творческих планов, в ближайшее время артистка хочет построить в Латвии большой собачий парк на берегу моря: «Одобрение властей уже есть. У нас ведь нельзя на пляже с собаками. А я хочу добиться, чтобы в парке можно было гулять у моря с собаками. Людям вход платный, собакам как привилегированным посетителям — нет. Чтобы можно было прийти на пикник, провести время и посмотреть на скачущих собачек. Разве не красивая идея?», — задала в заключение риторический вопрос Лайма Вайкуле.