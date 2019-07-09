Лайма Вайкуле откровенно рассказала о болезни: «Не я победила рак, мне просто повезло»

«Не могу сказать, что я его победила. Это не так, мне просто повезло, - призналась она в студии. – Это судьба. Значит, мне отмерили еще время, чтобы я все успела сказать. Но после болезни я стала другой, хорошей. Научилась любить. Человек живет для того, чтобы становиться лучше».

Лайма Вайкуле также рассказала Борису, что не может иметь детей. Впрочем, об этом она упоминала уже не раз, признаваясь, что это стало последствием абортов, которые она делала в молодости на пике карьеры.

«Каждому свое. Верю в судьбу, не надо пытаться ее обманывать. Неоднократно отговаривала девочек делать аборты, поскольку это страшное убийство. Я сейчас это понимаю и пытаюсь уберечь других от ошибок», — откровенно рассказала певица.

Лайма Вайкуле также призналась, что не планировала становиться певицей, а готовилась поступать в медицинский вуз.