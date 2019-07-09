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Лайма Вайкуле откровенно рассказала о болезни: «Не я победила рак, мне просто повезло»

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Лайма Вайкуле в студии «Судьба человека»

Фото: Кадр программы
Звезда верит в фатум и предначертанные сверху события.

Лайма Вайкуле стала гостьей Бориса Корчевникова в программе «Судьба человека». Певица откровенно рассказала о борьбе с раком, о любви в своей жизни и почему она не стала медиком.

Лайма Вайкуле не раз признавалась, что верит в судьбу и в то, что влиять на нее бесполезно. Так, она считала предначертанным свою встречу с любимым мужчиной Андреем Латковским. Они вместе более 40 лет, но отношения так и не узаконили. Пара считает, что это не обязательное условие для счастливых отношений.

Лайма Вайкуле и Андрей Латковский

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

При этом лайма не скрывает, что в их жизни были и трудные периоды и они даже расставались. «Была такая история, после которой я обязана была его проучить, мы разъехались. Но наше расставание не было долгим», - призналась Вайкуле.

За четыре десятилетия Лайма и Андрей пережили многое, в том числе и страшную болезнь артистки. То, что Лайме удалось победить рак, она считает фатумом.

«Не могу сказать, что я его победила. Это не так, мне просто повезло, - призналась она в студии. – Это судьба. Значит, мне отмерили еще время, чтобы я все успела сказать. Но после болезни я стала другой, хорошей. Научилась любить. Человек живет для того, чтобы становиться лучше».

Лайма Вайкуле также рассказала Борису, что не может иметь детей. Впрочем, об этом она упоминала уже не раз, признаваясь, что это стало последствием абортов, которые она делала в молодости на пике карьеры.

«Каждому свое. Верю в судьбу, не надо пытаться ее обманывать. Неоднократно отговаривала девочек делать аборты, поскольку это страшное убийство. Я сейчас это понимаю и пытаюсь уберечь других от ошибок», — откровенно рассказала певица.

Лайма Вайкуле также призналась, что не планировала становиться певицей, а готовилась поступать в медицинский вуз.

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева

«Я хотела быть хирургом. Готовилась к поступлению. Недолго даже работала на скорой помощи, - рассказала Лайма. – Я всегда хорошо пела, но не думала, что это станет моей профессией. В жизни всегда так: мы готовимся к чему-то одному, а происходит все по-другому».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Starface, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

Видео: Instagram

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