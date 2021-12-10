Лада Дэнс вспомнила, как осталась без денег и работы из-за Филиппа Киркорова

Старт ее карьеры пришелся на основание музыкальной группы «Женсовет», которую Лада создала вместе с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. Однако, после знакомства с Киркоровым Дэнс покинула объединение — он предложил ей стать бэк-вокалисткой в его команде. «Зарплата у меня стала в три раза меньше, а нагрузка — гораздо больше. Мы и с "Женсоветом" много гастролировали, но у Киркорова было просто ужас сколько концертов», — вспоминает она.

Как рассказывает артистка, ее основной целью были вовсе не деньги, а опыт, который она могла получить, сотрудничая с таким великим певцом. К тому же Дэнс даже питала к нему очень большую симпатию. «У Киркорова мне было чему поучиться, он много мне дал как певице. К тому же Филипп ведь правда мне очень нравился, можно сказать, я по нему тайно вздыхала, а он меня не замечал», — откровенничает звезда фильма «Мой личный враг».

Однако закончилось все не так уж и радужно. После того, как Киркоров узнал об ее сотрудничестве с композитором Олегом Мартыненко, он распрощался со своей бэк-вокалисткой. «Это было за день до наших гастролей в Марокко — сказочной стране, которую я очень хотела посетить. И вот Филипп подошел ко мне и говорит: «Ты уже самостоятельная артистка, поэтому с нами не летишь. Ты теперь в сольном плавании. Пока!» Я не поняла, в каком сольном плавании, но корабль ушел, а я осталась. Без денег, без работы, зато с огромным счетом за съемную квартиру», — делится своими чувствами Лада.

После этого она всячески пыталась устроить свою личную карьеру самостоятельно, но удача ей не улыбалась. «Я мыкалась по студиям, мои песни никто не брал, я только и слышала: "Фуфло какое-то"», — рассказывает актриса во время интервью порталу 7дней.ru.

Успех к ней пришел в 1992 году, когда мир услышал хит «Девочка-ночь».