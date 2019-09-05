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Кьяра Ферраньи с глубоким декольте, «Мисс Италия — 2018» в короне и другие звезды в 8-й день Венецианского кинофестиваля

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Кьяра Ферраньи

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

На итальянском острове Лидо продолжается ежегодный Венецианский кинофестиваль, главной звездой восьмого дня которого стала дизайнер, модный блогер и бизнесвумен Кьяра Ферраньи.

В рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера биографического документального фильма о Кьяре Ферраньи Chiara Ferragni-Unposted. На красной дорожке Кьяра позировала в роскошном платье Dior с глубоким декольте и не скрывала нежные чувства к супругу, рэперу Федезу.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

На премьере также появилась «Мисс Италия — 2018» Карлотта Маджорана. Внимание к себе она решила привлечь блестящей короной, которая красовалась на ее голове.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Также в этот день на Венецианском кинофестивале прошел показ китайского фильма «Субботний роман» режиссера Лоу Е, главную роль в котором сыграла Гун Ли. Больше знаменитостей с красных дорожек — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

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