Кьяра Ферраньи с глубоким декольте, «Мисс Италия — 2018» в короне и другие звезды в 8-й день Венецианского кинофестиваля

В рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера биографического документального фильма о Кьяре Ферраньи Chiara Ferragni-Unposted. На красной дорожке Кьяра позировала в роскошном платье Dior с глубоким декольте и не скрывала нежные чувства к супругу, рэперу Федезу.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На премьере также появилась «Мисс Италия — 2018» Карлотта Маджорана. Внимание к себе она решила привлечь блестящей короной, которая красовалась на ее голове.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Также в этот день на Венецианском кинофестивале прошел показ китайского фильма «Субботний роман» режиссера Лоу Е, главную роль в котором сыграла Гун Ли. Больше знаменитостей с красных дорожек — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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