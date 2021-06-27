Квентин Тарантино об уходе из кино: «Я отдал ему все, что у меня есть»
После оглушительного успеха картины «Однажды в…Голливуде» 58-летний Квентин Тарантино решил уйти из профессии. Лента получила множество престижных премий, в том числе два «Оскара» и «Золотой Глобус».
Казалось бы, карьера режиссера на пике, но Тарантино сделал выбор не в пользу кинематографа. Перед уходом он намеревается снять еще один фильм. Накануне Квентин стал гостем шоу «Real Time With Bill Maher», где рассказал о причинах своего решения.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Ведущий программы отметил, что режиссер сейчас находится на пике карьеры и оставлять ее будет безумием.
На что Тарантино рассудил – главное это вовремя уйти. «Вот почему я хочу уйти. Потому что я знаю историю кино, и после пика режиссерам не становится лучше».
Квентин отметил, что за 30 лет работы в Голливуде он сделал все, что хотел: «Это не так много, как у других людей, но это долгая карьера. И я отдал ему все, что у меня есть».
Напомним, что Квентин Тарантино начинал карьеру в середине 1980-х с бесконечных отказов со стороны работодателей. Сценарии, которые предлагал режиссер не угождали критикам и казались странными. Первым успехом для Квентина был фильм «Бешеные псы», который получил финансовую поддержку благодаря тому, что сценарий понравился актеру Харви Кейтелю. Позже к режиссеру пришла невероятная популярность и востребованность после выхода фильма «Криминальное чтиво». Практически каждая работа Тарантино имеет оглушительны успех.
Фото: Global Look Press
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