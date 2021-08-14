Квентин Тарантино не помогает матери финансово: она отреагировала на детские обиды сына
В эфире подкаста The Moment режиссер рассказал, что написал свою первый сценарий Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandit в возрасте 12 лет. Показав его матери, он не получил похвалы, а напротив, Конни попросила сына «завязать» с писательским хобби и улучшить оценки в школе.
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Фото: Picture-alliance
«Она отчитывала меня из-за этого, а затем посреди всей этой тирады заявила: "Эта твоя маленькая "писательская карьера", которую ты себе придумал, — полное дерьмо. Заканчивай с этим". Когда она сказала мне это все в той саркастической манере, я подумал: "Хорошо, леди! Значит, когда я стану успешным писателем, вы не получите ни пенни от моего состояния», — вспоминает сценарист.
С тех пор никакой финансовой помощи, по словам режиссера, родительнице не поступало. Хотя состояние Тарантино составляет сотни миллионов долларов.
В интервью USA Today мать Квентина прокомментировала решение сына, не внеся особой конкретики в ситуацию. Конни Макхью предпочла остаться в стороне от обсуждения ее проблем со звездным отпрыском.
«Что касается моего сына Квентина, то я его поддерживаю и горжусь им, а также искренне люблю его и его разрастающуюся семью. Та же самая цитата Квентина распространилась в сети в отрыве от общего контекста. Я не собираюсь участвовать в этом безумии средств массовой информации», — сказала 74-летняя Конни.
Фото и видео: Picture-alliance
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