Квентин Тарантино не помогает матери финансово: она отреагировала на детские обиды сына

С тех пор никакой финансовой помощи, по словам режиссера, родительнице не поступало. Хотя состояние Тарантино составляет сотни миллионов долларов.

В интервью USA Today мать Квентина прокомментировала решение сына, не внеся особой конкретики в ситуацию. Конни Макхью предпочла остаться в стороне от обсуждения ее проблем со звездным отпрыском.

«Что касается моего сына Квентина, то я его поддерживаю и горжусь им, а также искренне люблю его и его разрастающуюся семью. Та же самая цитата Квентина распространилась в сети в отрыве от общего контекста. Я не собираюсь участвовать в этом безумии средств массовой информации», — сказала 74-летняя Конни.