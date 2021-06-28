Квартиры дочерей и загородный дом: что поделят между собой Ксения Бородина с супругом после развода
Недавно стало известно о разводе одной из самых популярных пар российского шоу-бизнеса. 38-летняя ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров решили расстаться после шести лет брака.
Как сообщает «Комсомольская правда» самым главным активом пары стал особняк, который супруги приобрели сразу после свадьбы. Его стоимость более 20 млн рублей не считая ремонта. Дом площадью 216 квадратных метров имеет 4 спальни, несколько ванных комнат, терассу и большую гостиную.
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Фото: Global Look Press
Все время в браке семья проживала в элитном поселке недалеко от Москвы.
Помимо дома Ксения купила своим дочерям Марусе и Теоне по квартире в столице. Недвижимость ведущая решила записать на девочек, при разводе она учитываться не будет.
Пока не известно, заключали ли супруги брачный контракт. Если нет, то все, даже деньги на счетах придется делить поровну. Дела у Ксении в плане заработка идут куда лучше, чем у Курбана. На одной только рекламе в Instagram звезда зарабатывает несколько миллионов рублей в месяц. Помимо этого за работу ведущей популярного телепроекта она получает миллион в месяц, хотя недавно эта сумма была в два раза больше. Муж Ксении до свадьбы владел квартирой на окраине Москвы. Тогда как у Бородиной уже была недвижимость в центре.
Ксения пыталась помочь супругу оставаться на плаву в бизнесе, сделав его директором в своей компании, но сейчас дела Курбана идут не хорошо и не приносят стабильный доход.
Фото и видео: Global Look Press
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