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Квартиру Марии Максаковой в Москве обокрали на 500 тысяч долларов

Из квартиры певицы вынесли крупную сумму денег в валюте, а также дорогие картины. Ранее лишить ее этой квартиры хотел бывший гражданский муж и родственники. Мария Максакова заявила в полицию и сообщила, что не может открыть квартиру своим ключом.

Когда же оперная певица обратилась за помощью специалистов, выяснилось, что из квартиры пропали деньги из сейфа — 100 тысяч долларов, а также другие ценные вещи. Среди похищенного оказались дорогие картины, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Максакова с цветами

Фото: Global Look Press

Сама Максакова оценила ущерб в полмиллиона долларов, по факту ограбления начато расследование.

Ранее певица заявляла, что ее бывший гражданский муж, который, по ее словам, также является криминальным авторитетом, пытался отобрать у нее элитную недвижимость в Москве. Кроме того, к требованиям присоединились и дети-подростки, которых, как считает Мария, против нее также настраивает бывший возлюбленный.

Фото: Global Look Press

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