Квартиру Марии Максаковой в Москве обокрали на 500 тысяч долларов

Ранее певица заявляла, что ее бывший гражданский муж, который, по ее словам, также является криминальным авторитетом, пытался отобрать у нее элитную недвижимость в Москве. Кроме того, к требованиям присоединились и дети-подростки, которых, как считает Мария, против нее также настраивает бывший возлюбленный.