Квартиру Марии Максаковой в Москве обокрали на 500 тысяч долларов
Когда же оперная певица обратилась за помощью специалистов, выяснилось, что из квартиры пропали деньги из сейфа — 100 тысяч долларов, а также другие ценные вещи. Среди похищенного оказались дорогие картины, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
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Фото: Global Look Press
Сама Максакова оценила ущерб в полмиллиона долларов, по факту ограбления начато расследование.
Ранее певица заявляла, что ее бывший гражданский муж, который, по ее словам, также является криминальным авторитетом, пытался отобрать у нее элитную недвижимость в Москве. Кроме того, к требованиям присоединились и дети-подростки, которых, как считает Мария, против нее также настраивает бывший возлюбленный.
Фото: Global Look Press
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