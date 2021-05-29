Квартира за 100 миллионов и косметика на 122 тысячи: певица Слава похвасталась тратами

Недавно Слава исполнила свою мечту, купив квартиру на 34-м этаже «Москва-Сити», с видом на Москва-реку и старые высотки. Мечта обошлась певице в 100 миллионов рублей без отделки и стала седьмой по счету квартирой звезды.

«У меня было очень много гастролей. Я погастролировала месяц, купила. кто хорошо работает, тот живет в "Москоу-Сити"», - смеется она.

К тратам и потерям Слава относится легко. Не так давно она потеряла бриллиант в три карата, который выпал из ее кольца, пока она танцевала. На вечеринке она запросто может подарить кому-то свои украшения. «Я очень к тому отношусь небрежно», - улыбается звезда.

«Надо просто много зарабатывать и хорошо тратить. Когда ты хорошо тратишь, деньги к тебе возвращаются с удовольствием. Всегда так. А к жадинам никогда ничего не будет, они так и помрут в своем сундуке жадности», - поделилась певица своим секретом.