Квартира за 100 миллионов и косметика на 122 тысячи: певица Слава похвасталась тратами
Фраза популярной певицы Славы о том, что она может позволить себе выложить 2 миллиона рублей за лечение любимого племянника, задело многих пользователей Сети. Но подобные траты для звезды - повседневность. Недавний ее чек из магазина косметики составил 122 тысячи рублей. «Я просто купила себе шампунь, помаду. Я просто всегда не смотрю на цены, а потом, когда мне вот так выкатывают, мне уже стыдно от чего-то отказываться, думаю - ладно, придется брать. Мне еще скидку сделали в 20%, было больше», - объяснила звезда, на запястье которой красуются золотые часы за 5,5 миллионов рублей, их ей подарил муж-бизнесмен Анатолий Данилицкий.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nastya_slava / Instagram
Недавно Слава исполнила свою мечту, купив квартиру на 34-м этаже «Москва-Сити», с видом на Москва-реку и старые высотки. Мечта обошлась певице в 100 миллионов рублей без отделки и стала седьмой по счету квартирой звезды.
«У меня было очень много гастролей. Я погастролировала месяц, купила. кто хорошо работает, тот живет в "Москоу-Сити"», - смеется она.
К тратам и потерям Слава относится легко. Не так давно она потеряла бриллиант в три карата, который выпал из ее кольца, пока она танцевала. На вечеринке она запросто может подарить кому-то свои украшения. «Я очень к тому отношусь небрежно», - улыбается звезда.
«Надо просто много зарабатывать и хорошо тратить. Когда ты хорошо тратишь, деньги к тебе возвращаются с удовольствием. Всегда так. А к жадинам никогда ничего не будет, они так и помрут в своем сундуке жадности», - поделилась певица своим секретом.
Фото: Instagram
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