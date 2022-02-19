Квартира в столице и дом в Подмосковье: кому достанется наследство Невзорова

Внезапный уход Бориса Невзорова стал ударом не только для его семьи, но и для коллег. Артист вел здоровый образ жизни, не жаловался на здоровье и продолжал работать в театре, несмотря на возраст. Но справиться с коронавирусной инфекцией организм актера не смог. Он скончался 18 февраля в Москве.

Несмотря на узнаваемость и успешную карьеру, Невзоров не мог похвастаться роскошной жизнью. Дорогостоящая квартира в центре столицы была поделена с экс-супругой Аллой Пановой. Помимо нее, актер официально владел двухкомнатными апартаментами в Долгопрудном районе Москвы, где проживал с возлюбленной Еленой и их двухлетней дочерью Настей, и дачей в Мамонтовке.

По закону, если артист не оставил завещание, недвижимость перейдет гражданской жене и младшей наследнице.

У Невзорова есть еще двое детей от предыдущих отношений — первенец Борис, с которым он не поддерживал отношения практически с момента его рождения, и дочь от покойной супруги Анастасии Полина. Девушка работает врачом и последние годы тоже достаточно холодно общалась с отцом. Наследница мечтала пойти по стопам отца и стать актрисой, но Борис Георгиевич строго-настрого запретил ей это делать. Он даже пообещал сломать ей карьеру благодаря своим связям в актерском сообществе.