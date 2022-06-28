Квартира в Москве, апартаменты в Сочи и не только: какое наследство достанется семье Шатунова

Родные и близкие до сих пор не могут прийти в себя после кончины популярного исполнителя Юрия Шатунова. Певец скончался от обширного инфаркта в ночь на 23 июня. На тот момент ему было 48 лет.

Легенда 80-х, родившийся в бедной семье и выросший в детском доме, в одночасье стал кумиром миллионов. До последних дней он продолжал гастролировать и радовать поклонников своим творчеством. За время своей профессиональной деятельности, Юрию Шатунову удалось сколотить солидное состояние, которое позволит его вдове и детям жить безбедно.

Известно, что наследство солиста группы «Ласковый май» состоит из однокомнатной квартиры в Москве, стоимость которой оценивается в 11 миллионов рублей. Эту недвижимость он в свое время как сирота получил после выпуска из интерната. Также у певца были апартаменты в отеле «Разин» в Сочи, которые в 2016 году он получил в подарок от бывшего продюсера Андрея Разина. На данный момент стоимость этой недвижимости составляет около 15 миллионов рублей.

Кроме того, популярный исполнитель в свое время успел приобрести роскошный особняк в Мюнхене на отсуженные у Андрея Разина $10 миллионов. Именно в этом доме он и жил со своей семьей последние двадцать лет.

По мнению адвоката Влада Подшибякина, исполнитель хита «Белые розы» много лет был счастлив в браке со своей супругой, которая подарила ему двоих детей. Именно они, являясь наследниками первой очереди, должны будут получить имущество исполнителя. И предъявить кому-либо еще права на наследство Юрия Шатунова будет весьма непросто.

«Если сейчас объявятся какие-то внебрачные дети, которые при жизни не были признаны его детьми юридически, то для того, чтобы претендовать на наследство, им необходимо будет для начала установить отцовство», — процитировал слова адвоката портал «Дни.ру».