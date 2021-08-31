Квартира под гардероб и 30 лет в мире моды: чем запомнилась эпоха Анны Делло Руссо
Новость об уходе с серьезного поста Руссо сообщила лично, опубликовав пост в Instagram: «12 лет работы редактором моды в Vogue Italia с Франкой Соццани, 6 лет в качестве главреда L’Uomo Vogue и теперь, спустя 14 лет, я покидаю должность креативного директора Vogue Japan», — написала она. А путь к такой сумасшедшей карьере начался еще в детстве: не пропускала ни одной трансляции показов, сотни раз перечитывала мамины журналы и без конца надевала ее украшения, просила покупать ей яркую и оригинальную одежду, а в 13 лет — стала гордой обладательницей сумки Fendi.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: p34/Global Look Press
Как только окончила школу — из маленького городка Бари перебралась в Милан. Делло Руссо получила степень бакалавра по специальности «итальянская литература и история искусств», а позже посещала престижную Domus Academy, миланскую школу дизайна. Анна почти сразу начала применять полученные знания на практике: два года писала модные статьи в журнале Donna, но уже вскоре стала редактором моды в итальянском Vogue, где она занимала эту должность до 2006 года.
Фото: Panoramic/Global Look Press
Влияние Анны на модный мир нельзя недооценивать. Включая и дружбу Руссо с российскими главными редакторами, модными It-girl и светскими львицами. Мирослава Дума, Елена Перминова, Екатерина Мухина — во время многочисленных модных показов и вечеринок российские модницы получали наставления настоящего мастера.
Fashion maniac. Впервые ее так назвал выдающийся фэшн-фотограф Хельмут Ньютон, что только потешило самолюбие модницы. Анна действительно без ума от моды: не выносит винтаж, а старьем считает все, что не входит в последнюю коллекцию. Перья, стразы, пайетки и яркий принт — ее фирменный почерк, а ультракороткое мини и в 59 на ней смотрится отлично. «Хороший вкус — не более чем выдумка. Я за чрезмерность», — завила Анна в одном из интервью.
Если с карьерой Анне повезло, то с браком не сложилось почти сразу — после красивого итальянского бракосочетания в лучших католических традициях Руссо развелась с мужем через... 6 месяцев. К слову, замуж она выходила в платье от Dolce & Gabbana, через полгода разводилась уже в платье от Balenciaga. Одной из причин развода, скорее всего, шуточных, называют расхожесть супругов в размере гардероба для девушки. Но какие тут шутки, когда только пар обуви у модной иконы сегодня не меньше 4000.
Больше она не допускала стратегических промахов — официально отношения не оформляла, но приобрела целых две квартиры в центре Милана, одну из которых полностью отдала под хранение вещей: «Мой гардероб — это ни больше ни меньше, чем архив, по которому наши потомки будут изучать моду двадцатого и двадцать первого веков», — говорила она.
За почти 30-летнюю карьеру Анна не утратила рабочий энтузиазм: «Как бы я ни мечтала об отдыхе, я постоянно берусь за новые проекты. И это наравне с собственной игрой в образы — а в день порой бывает десяток переодеваний в походных условиях. Мода — это игра, но это и правила игры. Без усилий, без тщательного отношения игра не случится. Йога в пять утра и платья весом в 15 кг — за моими яркими луками стоит железная дисциплина. Но мне нравится прикладывать усилия», — заключила она.
Фото и видео: Daria Shapovalova, Global Look Press
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