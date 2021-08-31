Квартира под гардероб и 30 лет в мире моды: чем запомнилась эпоха Анны Делло Руссо

Влияние Анны на модный мир нельзя недооценивать. Включая и дружбу Руссо с российскими главными редакторами, модными It-girl и светскими львицами. Мирослава Дума, Елена Перминова, Екатерина Мухина — во время многочисленных модных показов и вечеринок российские модницы получали наставления настоящего мастера.

Fashion maniac. Впервые ее так назвал выдающийся фэшн-фотограф Хельмут Ньютон, что только потешило самолюбие модницы. Анна действительно без ума от моды: не выносит винтаж, а старьем считает все, что не входит в последнюю коллекцию. Перья, стразы, пайетки и яркий принт — ее фирменный почерк, а ультракороткое мини и в 59 на ней смотрится отлично. «Хороший вкус — не более чем выдумка. Я за чрезмерность», — завила Анна в одном из интервью.

Если с карьерой Анне повезло, то с браком не сложилось почти сразу — после красивого итальянского бракосочетания в лучших католических традициях Руссо развелась с мужем через... 6 месяцев. К слову, замуж она выходила в платье от Dolce & Gabbana, через полгода разводилась уже в платье от Balenciaga. Одной из причин развода, скорее всего, шуточных, называют расхожесть супругов в размере гардероба для девушки. Но какие тут шутки, когда только пар обуви у модной иконы сегодня не меньше 4000.