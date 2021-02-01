Кузен певицы Бейонсе погиб в США

В США погиб двоюродный брат певицы Бейонсе, рэпер Мартелл Деруэн, известный под псевдонимом Kardone.

Об этом сообщает San Antonio Express-News.

На момент гибели рэпера было 34 года.

Неладное заподозрили друзья Мартелла после того, как он несколько дней не выходил на связь. Полиция обнаружила Деруэна мертвым в его квартире, на теле было огнестрельное ранение.

Полиция уже задержала подозреваемую в убийстве, рэпершу по имени Саша Скаре. Как сообщают местные СМИ, она может быть причастной к смерти рэпера. Уточняется, что недавно Мартелл спродюсировал один из последних клипов Скаре, однако какие конфликты у них могли возникнуть, не уточняется.

Предположительно, больше ничего связывать рэпера и предполагаемую убийцу не может, поскольку Деруэн был женат.

Ранее Скаре уже подозревали в нападении с огнестрельным оружием. В прошлый раз по вине женщины погиб один мужчина, и еще один серьезно пострадал.

Уточняется также, что погибший рэпер никогда не афишировал свои родственные связи с Бейонсе.