Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продали за $2,5 тысячи: как и зачем его хранили 40 лет

Как передает The Guardian, на аукционе такой ажиотаж никто не ожидал. Лот, стоимость которого стартовала с 300 фунтов, принес организаторам куда большие деньги. И неудивительно: «свадьбу века» посмотрели по телевизору 750 миллионов человек и стала самой дорогой в истории Англии.

Свою покупку на аукионе, Лейтон объяснил просто: он уверен, что однажды этот герб принесет куда большие деньги и их можно будет использовать для благотворительных целей. И не исключает, что деньги, вырученные с продажи через несколько лет, пойдут в «Centrepoint, покровителем которой была принцесса Ди».