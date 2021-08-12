Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продали за $2,5 тысячи: как и зачем его хранили 40 лет
После торжества, марципановое произведение кондитерского искусства, подарили родственнице королевы-матери, Мойе Смит. И уже она его сберегла. Обернула пищевой пленкой и хранила в старой жестяной коробке, к которой была прикреплена этикетка с надписью: «Обращайтесь с осторожностью — свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы» и датой — 27 июля 1981 года. На внушительном куске глазури изображен герб королевской семьи, окрашенный в золотой, красный, синий и серебряный цвета.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из видеоролика The Sun
Королевский десерт был продан семьей миссис Смит в 2008 году коллекционеру, а в этом году выставлен на аукцион, в честь 40-й годовщины свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы, пишет Metro.
Как передает The Guardian, на аукционе такой ажиотаж никто не ожидал. Лот, стоимость которого стартовала с 300 фунтов, принес организаторам куда большие деньги. И неудивительно: «свадьбу века» посмотрели по телевизору 750 миллионов человек и стала самой дорогой в истории Англии.
Свою покупку на аукионе, Лейтон объяснил просто: он уверен, что однажды этот герб принесет куда большие деньги и их можно будет использовать для благотворительных целей. И не исключает, что деньги, вырученные с продажи через несколько лет, пойдут в «Centrepoint, покровителем которой была принцесса Ди».
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, The Sun
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