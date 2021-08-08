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Кушанашвили — о зависимости Гордона: «Уничтожил свою карьеру»

Известный в своих скандальных высказываниях журналист Отар Кушанашвили прокомментировал новое интервью Александра Гордона, которое на днях вышло на Youtube-канале Юрия Дудя. Ведущий Первого канала откровенно рассказал, что он зависим от спиртных напитков, и принципиально не работает в трезвом состоянии. Отар в недоумении от того, что его коллега так открыто говорит о вещах, которые его абсолютно не красят.
Кушанашвили — о зависимости Гордона: «Уничтожил свою карьеру»

Кушанашвили рассказал, что сам видел, как работает Гордон находясь «под градусом». Последняя встреча ведущих состоялась на съемочной площадке сразу после смерти близкой подруги Отара Жанны Фриске.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александо Гордон признался в алкогольной зависимости

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«Помню день, когда позвонили и сказали, что не стало моей подруги Жанны Фриске. Меня вызвали на съемку. Я приехал к Александру Гордону. Он вел программу о той, которая с собой унесла кислород. Гордон был в подпитии и всем видом показывал, как ему на все наплевать», — вспоминает ведущий в новом выпуске авторского Youtube-шоу «Каково?!».

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Кушанашвили отмечает, что Гордону не интересно ничего, кроме денег, и он готов на многое ради высоких рейтингов программы «Мужское / Женское».

Журналист уверен, что Александру абсолютно нет дела до гостей шоу, которых он может унизить прямо в эфире. «Александру неинтересно вести программу в нормальном состоянии. Ему говорят пить, он и пьет, нужны же цифры, и наплевать на его моральный облик. Он выбрал деньги и уничтожил свою карьеру», — продолжил Отар.

Александр Гордон ранее признался в интервью, что некоторые редакторы просят его выпить немного алкоголя перед съемками, чтобы программа получилась не скучной.

Фото и видео: Global Look Press

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