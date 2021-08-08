Кушанашвили — о зависимости Гордона: «Уничтожил свою карьеру»
Кушанашвили рассказал, что сам видел, как работает Гордон находясь «под градусом». Последняя встреча ведущих состоялась на съемочной площадке сразу после смерти близкой подруги Отара Жанны Фриске.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
«Помню день, когда позвонили и сказали, что не стало моей подруги Жанны Фриске. Меня вызвали на съемку. Я приехал к Александру Гордону. Он вел программу о той, которая с собой унесла кислород. Гордон был в подпитии и всем видом показывал, как ему на все наплевать», — вспоминает ведущий в новом выпуске авторского Youtube-шоу «Каково?!».
Кушанашвили отмечает, что Гордону не интересно ничего, кроме денег, и он готов на многое ради высоких рейтингов программы «Мужское / Женское».
Журналист уверен, что Александру абсолютно нет дела до гостей шоу, которых он может унизить прямо в эфире. «Александру неинтересно вести программу в нормальном состоянии. Ему говорят пить, он и пьет, нужны же цифры, и наплевать на его моральный облик. Он выбрал деньги и уничтожил свою карьеру», — продолжил Отар.
Александр Гордон ранее признался в интервью, что некоторые редакторы просят его выпить немного алкоголя перед съемками, чтобы программа получилась не скучной.
Фото и видео: Global Look Press
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