Кушанашвили — о зависимости Гордона: «Уничтожил свою карьеру»

Кушанашвили отмечает, что Гордону не интересно ничего, кроме денег, и он готов на многое ради высоких рейтингов программы «Мужское / Женское».

Журналист уверен, что Александру абсолютно нет дела до гостей шоу, которых он может унизить прямо в эфире. «Александру неинтересно вести программу в нормальном состоянии. Ему говорят пить, он и пьет, нужны же цифры, и наплевать на его моральный облик. Он выбрал деньги и уничтожил свою карьеру», — продолжил Отар.

Александр Гордон ранее признался в интервью, что некоторые редакторы просят его выпить немного алкоголя перед съемками, чтобы программа получилась не скучной.