Кушанашвили о конфликте с Пугачевой: «Текли крокодиловы слезы»

Отар раскрыл правду о скандале с Пугачевой, который случится в 1997 году. У журналиста был длительный конфликт с самой Аллой Пугачевой. Она не потерпела его дерзких комментариев и оскорблений и подала в суд. «Уходи отсюда, пока я тебя не убила», — вспоминает журналист слова Аллы Борисовны. После суда, переживаний и «крокодиловых слез» Отар все-таки помирился с Примадонной. Он был приглашен в гости на ужин к певице, однако отказался. Как признался в эфире журналист, он до сих пор жалеет об отказе.

Отар раскрыл правду о скандале с Пугачевой, который случится в 1997 году. У журналиста был длительный конфликт с самой Аллой Пугачевой. Она не потерпела его дерзких комментариев и оскорблений и подала в суд. «Уходи отсюда, пока я тебя не убила», — вспоминает журналист слова Аллы Борисовны. После суда иОтар все-таки помирился с Примадонной. Он был приглашен в гости на ужин к певице, однако отказался. Как признался в эфире журналист, он до сих пор жалеет об отказе.