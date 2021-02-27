Кушанашвили о конфликте с Пугачевой: «Текли крокодиловы слезы»
Фото: Global Look Press
50-летний журналист в шоу Леры Кудрявцевой рассказал новые факты о личной жизни. У журналиста родился девятый ребенок и он собрался в ближайшее время «после передачи» жениться на возлюбленной, с которой вместе уже 14 лет. Напомним, что в последние годы шоумен жил с Ольгой Курочкиной, которая родила ему троих детей. Первой женой журналиста была юрист Мария Горохова, дети от этого брака: Дарья, Георгий и Николос остались жить с матерью в Киеве. Вторая супруга звезды Ирина Киселева за пять лет их совместной жизни родила Федора и Элину. На передачу пришел и «любимый» сын Отара. Мальчик растет настоящим отличником и уже несколько лет увлекается музыкой.
Отар раскрыл правду о скандале с Пугачевой, который случится в 1997 году. У журналиста был длительный конфликт с самой Аллой Пугачевой. Она не потерпела его дерзких комментариев и оскорблений и подала в суд. «Уходи отсюда, пока я тебя не убила», — вспоминает журналист слова Аллы Борисовны. После суда, переживаний и «крокодиловых слез» Отар все-таки помирился с Примадонной. Он был приглашен в гости на ужин к певице, однако отказался. Как признался в эфире журналист, он до сих пор жалеет об отказе.
Отар раскрыл правду о скандале с Пугачевой, который случится в 1997 году. У журналиста был длительный конфликт с самой Аллой Пугачевой. Она не потерпела его дерзких комментариев и оскорблений и подала в суд. «Уходи отсюда, пока я тебя не убила», — вспоминает журналист слова Аллы Борисовны. После суда иОтар все-таки помирился с Примадонной. Он был приглашен в гости на ужин к певице, однако отказался. Как признался в эфире журналист, он до сих пор жалеет об отказе.
Фото и видео: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!