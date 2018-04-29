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«Курочка-гриль»: Ксения Бородина на отдыхе продемонстрировала стройную фигуру

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Фото из Instagram Ксении Бородиной
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Телеведущая с детьми отправилась к морю.

Впереди длинные майские выходные, поэтому многие звезды воспользовались возможностью отдохнуть в теплых странах. Ксения Бородина улетела к морю с дочками и мамой. Теперь в блоге знаменитости с завидной регулярностью появляются яркие фотографии из отпуска. Несколько часов назад Ксения опубликовала селфи, во всей красе демонстрирующее ее стройную фигуру. «Людям жадным до солнца, от него и достаётся))) курочка-гриль на выезде)))», — подписала снимок Бородина.

Фигура у Ксюши просто огонь», «Идеальное тело!», «Ксюша красотка💗 и фигура 🔥 но мне кажется худовата уж сильно☺️😘», «Красота 👍фигура обалденная», «Хорошая кура ,гриль», «Красотка и идеал мамы!!!!», «Такая худенькая и одновременно такая сильная достойно восхищения», «А я сначала подумала, что это Ирина Шейк)) классное фото!», «Здесь скорее "цыпленок табака" , а не курочка гриль !!)))» — написали подписчики.

Стоит отметить, что некоторое время назад в Сети появились слухи о грядущем разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Подписчики телеведущей предположили, что раздельный отдых — первый шаг к разрыву отношений. Супруг Ксении вместе с сыном от первого брака Омаром уехал на выходные в Махачкалу.

Фото: instagram

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