«Курочка-гриль»: Ксения Бородина на отдыхе продемонстрировала стройную фигуру

Фигура у Ксюши просто огонь», «Идеальное тело!», «Ксюша красотка💗 и фигура 🔥 но мне кажется худовата уж сильно☺️😘», «Красота 👍фигура обалденная», «Хорошая кура ,гриль», «Красотка и идеал мамы!!!!», «Такая худенькая и одновременно такая сильная достойно восхищения», «А я сначала подумала, что это Ирина Шейк)) классное фото!», «Здесь скорее "цыпленок табака" , а не курочка гриль !!)))» — написали подписчики.

Стоит отметить, что некоторое время назад в Сети появились слухи о грядущем разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Подписчики телеведущей предположили, что раздельный отдых — первый шаг к разрыву отношений. Супруг Ксении вместе с сыном от первого брака Омаром уехал на выходные в Махачкалу.

Фото: instagram