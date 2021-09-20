Курникова показала, как ее подросшие дети от Иглесиаса дружно играют вместе — милое видео

И Анна, и Энрике уделяют своим детям очень много времени и внимания. Музыкант не раз признавался, что рождение наследников полностью изменило его. Он отмечал, что, хотя и не всегда высыпается, но его полностью устраивает его нынешний образ жизни и не променял бы его ни на что.

Интересно, что своих детей они воспитывают на английском языке, но иногда общаются с малышами на испанском.

Ранее сам исполнитель представил одну из новых композиций главному критику — младшей дочери Мэри. Артист показал реакцию малышки на один из треков, и веселые, зажигательные танцы полуторогодовалой девочки не оставили его фанатов равнодушными. Едва услышав голос отца, она начала танцевать под музыку.