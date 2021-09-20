Курникова показала, как ее подросшие дети от Иглесиаса дружно играют вместе — милое видео
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annakournikova
Анна Курникова решила порадовать поклонников и выложила фрагмент из их семейной жизни. Сын Николас и дочери Люси и Мэри вместе осваивают личный транспорт и катаются на детском автомобиле.
Редкое видео с подросшими детьми вызвало настоящий восторг у ее поклонников — малышей буквально завалили комплиментами.
И Анна, и Энрике уделяют своим детям очень много времени и внимания. Музыкант не раз признавался, что рождение наследников полностью изменило его. Он отмечал, что, хотя и не всегда высыпается, но его полностью устраивает его нынешний образ жизни и не променял бы его ни на что.
Интересно, что своих детей они воспитывают на английском языке, но иногда общаются с малышами на испанском.
Ранее сам исполнитель представил одну из новых композиций главному критику — младшей дочери Мэри. Артист показал реакцию малышки на один из треков, и веселые, зажигательные танцы полуторогодовалой девочки не оставили его фанатов равнодушными. Едва услышав голос отца, она начала танцевать под музыку.
Фото: Instagram