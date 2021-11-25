Куркова трогательно поздравила красавицу-мать с днем рождения и показала ее лучшие кинообразы

При выборе собственного профессионального пути 41-летняя актриса явно вдохновлялась своей мамой. Рено Кубаева, также известная под псевдонимом Амар Киреш, является не только актрисой, но еще и режиссером, продюсером и даже сценаристом. Равшана Куркова вместе с мамой даже успела сняться в комедии «Про любовь. Только для взрослых», одним из режиссеров которой стала Анна Меликян.

И вот сегодня Рено Кубаева отмечает свое 60-летие, с чем ее, конечно же, не забыла поздравить родная дочка. «Мама, с Днём Рождения! Для меня ты всегда была, есть и будешь - самая красивая (и не только внешне)! Радости тебе и крепкого здоровья! Люблю!» — пишет в своем посте трогательное признание в любви своей матери Куркова.