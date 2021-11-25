Куркова трогательно поздравила красавицу-мать с днем рождения и показала ее лучшие кинообразы
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
При выборе собственного профессионального пути 41-летняя актриса явно вдохновлялась своей мамой. Рено Кубаева, также известная под псевдонимом Амар Киреш, является не только актрисой, но еще и режиссером, продюсером и даже сценаристом. Равшана Куркова вместе с мамой даже успела сняться в комедии «Про любовь. Только для взрослых», одним из режиссеров которой стала Анна Меликян.
И вот сегодня Рено Кубаева отмечает свое 60-летие, с чем ее, конечно же, не забыла поздравить родная дочка. «Мама, с Днём Рождения! Для меня ты всегда была, есть и будешь - самая красивая (и не только внешне)! Радости тебе и крепкого здоровья! Люблю!» — пишет в своем посте трогательное признание в любви своей матери Куркова.
В дополнение к поздравлению Равшана опубликовала архивные кадры из фильмов, в которых снялась ее мама, и фотосессий.
Поклонники актрисы фильма «Без границ» также не оставили Рено Кубаеву без поздравлений в комментариях и осыпали именинницу приятными комплиментами. «Какая у вас красивая мама. Здоровья ей!», «С Днем Рождения вашу мамочку! Какая красивая женщина!!!», «Понятно, в кого Вы такая красивая!!!!! Мамуле огромного здоровья и быть и чувствовать себя-великолепно!!!!», — пишут подписчики Курковой.
Фото: Instagram, Global Look press