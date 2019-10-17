Куркова и Утяшева в кожаных мини-юбках, Судзиловская в подчеркивающем фигуру костюме и другие звезды на модной презентации
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Марка представила свою первую коллекцию и отметила выход на российский рынок шумной вечеринкой, которую посетили селебрити, известные стилисты и представители fashion индустрии. По этому случаю в столицу из Аргентины прибыла основательница бренда Фабиана Риканьо и рассказала об истории создания бренда.
Мероприятие посетили Равшана Куркова, Ляйсан Утяшева, Дарья Мороз, Олеся Судзиловская, Елена Лядова, Мария Погребняк и многие другие. Помимо ознакомления с коллекцией RICAGNO и личного общения с Фабианой, гости наслаждались итальянскими закусками, а за атмосферу вечера отвечал DJ Efim Ginzburg со своими фирменными сетами.
Фото: пресс-служба
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