Куркова и Утяшева в кожаных мини-юбках, Судзиловская в подчеркивающем фигуру костюме и другие звезды на модной презентации

Марка представила свою первую коллекцию и отметила выход на российский рынок шумной вечеринкой, которую посетили селебрити, известные стилисты и представители fashion индустрии. По этому случаю в столицу из Аргентины прибыла основательница бренда Фабиана Риканьо и рассказала об истории создания бренда.