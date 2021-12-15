Курбан Омаров нашел невесту на ток-шоу «Давай поженимся!» — и ее тоже зовут Ксения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram zimamoscow
В поисках спутницы Курбан решил обратиться за помощью к главным свахам страны и отправился на известное ток-шоу «Давай поженимся!», что выходит на «Первом канале». По традиции за сердце главного героя боролись три девушки, среди которых очаровать мужчину удалось 26-летней Ксении.
Как оказалось, Курбан и Ксения были знакомы ранее, поскольку девушка работает редактором данной свадебной программы и в ходе подготовки к съемкам неоднократно связывалась с ним по телефону. По словам бизнесмена, на тот момент никаких искр между ними не возникало, поскольку они не виделись и вели исключительно деловое общение.
При этом в конце программы Курбан объяснил свой выбор. Он отозвался о девушке, как об озорной и жизнерадостной особе, а подобные качества его вполне устраивают. Между тем сама Ксения положительно отозвалась о новом женихе. «Он достойный мужчина, а злопыхатели будут всегда. Все, что бы ни говорили про него – это абсурд», – отметила она.
Фото: Instagram zimamoscow