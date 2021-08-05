Курбан Омаров на фоне развода проводит время с бывшей возлюбленной, копией Бородиной
Курбан Омаров, возможно, решил продемонстрировать своим подписчикам, что тоже не собирается страдать в разлуке с женой. Мужчина проводит время в компании своей бывшей гражданской жены, которая подарила ему необычный подарок – прыжок с парашютом. Продемонстрировать прыжок он решил в сториз.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @zimamoscow
«Я еду в Коломну прыгать с парашютом с четырех тысяч метров. И самая главная интрига – смогу ли я выйти в открытую дверь самолета. Хватит ли у меня мощностей. Итак, лайфхак – как избавиться от бывшего мужа. Просто подари ему полет с парашютом», – рассказал он.
«Что я вам сделал-то, не пойму? Нормально же жили», – пошутил Омаров.
На видео он показал Аллу, свою бывшую возлюбленную. Интересно, что она оказалась почти копией Ксении Бородиной.
Случай, когда мужчины выбирают женщин одного типажа, отнюдь не редкость – например, Тимати известен тем, что все его последние пассии были похожи на Анастасию Решетову.
Фото: Instagram Курбана Омарова
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!