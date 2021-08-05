Курбан Омаров на фоне развода проводит время с бывшей возлюбленной, копией Бородиной

«Я еду в Коломну прыгать с парашютом с четырех тысяч метров. И самая главная интрига – смогу ли я выйти в открытую дверь самолета. Хватит ли у меня мощностей. Итак, лайфхак – как избавиться от бывшего мужа. Просто подари ему полет с парашютом», – рассказал он.

«Что я вам сделал-то, не пойму? Нормально же жили», – пошутил Омаров.