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Курбан Омаров на фоне развода проводит время с бывшей возлюбленной, копией Бородиной

Телеведущая ясно продемонстрировала своим подписчикам и экс-супругу, что страдать после расставания не намерена. Девушка проводит время на отдыхе со своими детьми, демонстрирует эффектные наряды и с удовольствием отвечает на вопросы своих подписчиков, даже самые провокационные, и не вспоминает бывшего, с которым ей еще предстоит суд за имущество.
Курбан Омаров на фоне развода проводит время с бывшей возлюбленной, копией Бородиной

Курбан Омаров, возможно, решил продемонстрировать своим подписчикам, что тоже не собирается страдать в разлуке с женой. Мужчина проводит время в компании своей бывшей гражданской жены, которая подарила ему необычный подарок – прыжок с парашютом. Продемонстрировать прыжок он решил в сториз.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Курбан Омаров и его экс-возлюбленная Алла

Фото: @zimamoscow

«Я еду в Коломну прыгать с парашютом с четырех тысяч метров. И самая главная интрига – смогу ли я выйти в открытую дверь самолета. Хватит ли у меня мощностей. Итак, лайфхак – как избавиться от бывшего мужа. Просто подари ему полет с парашютом», – рассказал он.

«Что я вам сделал-то, не пойму? Нормально же жили», – пошутил Омаров.

На видео он показал Аллу, свою бывшую возлюбленную. Интересно, что она оказалась почти копией Ксении Бородиной.

Случай, когда мужчины выбирают женщин одного типажа, отнюдь не редкость – например, Тимати известен тем, что все его последние пассии были похожи на Анастасию Решетову.

Фото: Instagram Курбана Омарова

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