Купальник-кольчуга, секси-платья и красавец-мужчина: Ани Лорак представила клип «Сумасшедшая»

Этим летом Ани Лорак представила свою самую летнюю и зажигательную работу — песню «Сумасшедшая», которая уже уверенно претендует на звание главного хита отпускного сезона.

«Сумасшедшая» посвящается всем влюбленным, людям-авантюристам по жизни, тем, кто открыт к приключениям и умеют брать от каждого нового дня все самое лучшее. И конечно же, не обошлось без красивой истории любви, о которой мечтают многие девушки», — рассказала Ани.