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Купальник-кольчуга, секси-платья и красавец-мужчина: Ани Лорак представила клип «Сумасшедшая»

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Ани Лорак в новом клипе
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Певица Ани Лорак выпустила яркое видео на свой новый хит.

Этим летом Ани Лорак представила свою самую летнюю и зажигательную работу — песню «Сумасшедшая», которая уже уверенно претендует на звание главного хита отпускного сезона.

«Сумасшедшая» посвящается всем влюбленным, людям-авантюристам по жизни, тем, кто открыт к приключениям и умеют брать от каждого нового дня все самое лучшее. И конечно же, не обошлось без красивой истории любви, о которой мечтают многие девушки», — рассказала Ани.

Съемки проходили сразу в нескольких локациях: на берегу морского пляжа, в самых живописных горных уголках Крита, в уютном отеле, а также там, где по правилам безопасности находиться категорически запрещено. «Мы снимали в разных местах, но чтобы на взлетно-посадочной полосе — такого за мою карьеру еще не было. Если честно, до сих пор немного не по себе. Ощущения, когда над твоей головой взлетает огромная машина весом в несколько десятков тонн… Сердце сжималось!» — призналась певица.

В клипе красотка Лорак сменила несколько нарядов. Певицу можно увидеть в соблазнительных купальниках, один из которых сделан из кольчуги, в сексуальных топах и шортах, а также в очень женственных платьях. Видео «Сумасшедшая» оценили уже более 42 тысяч интернет-пользователей — присоединяйтесь!

Фото: пресс-служба, Instagram

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