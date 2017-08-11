«Купальничек в сеточку и прозрачный, как я люблю»: Анастасия Волочкова выложила новое фото с отдыха
Анастасия Волочкова, как и многие другие звезды, улетела отдыхать, поэтому сейчас микроблог балерины постоянно пополняется фотографиями из солнечной Греции. Пользователи Сети уже давно привыкли к крошечным купальникам Волочковой, в которых она так любит демонстрировать свой шпагат. Однако, свежий снимок балерины в новом бикини в сеточку вновь вызвал волну негативных комментариев.
«Сейчас многие начнут раздвигать пальчиками фото..😂 Делайте это. Я в форме! Плаваю по три часа в день. Купальничек в сеточку и прозрачный, как я люблю», — подписала снимок Анастасия.
Фолловеры Волочковой не оценили новый купальник: «Да,купальник жесть. Оч вульгарно», «Что с трусами случилось, Настенька?!?», «По-моему, трусики высоковаты...», «это вы называете "в форме"? Анастасия, проспитесь, наконец. Вы ужасны! Талии нет, плечи шире чем у профессионального пловца», «Настя, ну вы же взрослая женщина!!! Неужели вы не понимаете, что не красиво вываливать свои достоинства на показ! Купальник то мож и красив, но не до такой степени же!!! Не уродуйте себя, и не смешите людей! Приятного отдыха!», «Как можно себя так на всеобщее посмешище выставлять????», «Да.. согласна с девочками... купальничек так себе... никогда бы такой не надела... Фигура конечно у ,Вас Настя, в порядке.. а купальничек не идет Вам...», «Не купальник, а кошмар какой-то», «На мой взгляд не самый удачный купальник».
Напомним, некоторое время назад Анастасию Волочкову обвинили в неумении использовать фотошоп. На фотографии, которую выложила балерина в Instagram, была неестественно искривлена линия горизонта.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред)
Фото: instagram.com