Поклонники не оценили пляжный аутфит балерины

Фолловеры Волочковой не оценили новый купальник: «Да,купальник жесть. Оч вульгарно», «Что с трусами случилось, Настенька?!?», «По-моему, трусики высоковаты...», «это вы называете "в форме"? Анастасия, проспитесь, наконец. Вы ужасны! Талии нет, плечи шире чем у профессионального пловца», «Настя, ну вы же взрослая женщина!!! Неужели вы не понимаете, что не красиво вываливать свои достоинства на показ! Купальник то мож и красив, но не до такой степени же!!! Не уродуйте себя, и не смешите людей! Приятного отдыха!», «Как можно себя так на всеобщее посмешище выставлять????», «Да.. согласна с девочками... купальничек так себе... никогда бы такой не надела... Фигура конечно у ,Вас Настя, в порядке.. а купальничек не идет Вам...», «Не купальник, а кошмар какой-то», «На мой взгляд не самый удачный купальник».