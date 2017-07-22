Культурный отдых: самые интересные фото и видео из Instagram звезд за выходные
Настасья Шубская и Александр Овечкин сходили на концерт Ольги Бузовой, а Лера Кудрявцева посетила Большой театр.
Лиза Арзамасова, Эвелина Хромченко, Рената Литвинова и другие посетили «ГУМ-Авторалли 2017» на Красной площади в Москве. А Максим Галкин поделился видео с фестиваля «Рандеву»: «На фестивале Лаймы. Караочим под MBAND».
На фестивале Лаймы. Караочим под MBAND 🗣 #лаймалла #лайма #алла #мбэнд #максимгалкин #mband
Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)
Равшана Куркова спустилась на тарзанке в Сочи, Ирена Понарошку провела тренировку по йоге на крыше, а Эвелина Бледанс пробежала по длинному батуту.
Ксения Бородина с мужем и детьми поздравили старшего сына Дарьи Пынзарь с днем рождения. Кроме того, телеведущая попробовала нырнуть в бассейн с пластиковыми шариками.
Надя Пескова села папе на шею, а Гнома Гномыча остановил родной отец для проверки документов.
Доброе утро ) даже нa своей территории без прав не покатаешься 🙈
Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)
Филипп Киркоров отдохнул с детьми в Ялте, а Катерина Шпица с сыном Германом забавно провели время в самолете.
Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa)
Валерия и Иосиф Пригожин поднялись на высоту 2000 метров над Женевским озером, а Светлана Зейналова с дочерью с горного склона увидели всю Удмуртию.
Анфиса Чехова насладилась воскресным утром на рынке.
Анастасия Макеева отдохнула в Тунисе, а Рита Дакота и Влад Соколовский прилетели в Грецию.
В детстве, всегда восхищался кадрами в кино снятыми с вертолета!!!) Конечно-же я не мог себе тогда представить, что через 15 лет у меня будет свой (минивертолет), с которого я так-же смогу снимать всю эту красоту и делиться ею с вами) Позитивный сегодня вышел день, пишите как прошёл ваш и любите ли вы такие ролики⬇️😉🇬🇷🌴🌏🙌🏼 #греция #отдых #видео #вертолет #коптер #ролик #zabrakovannye #забракованные #владсоколовский #позитив #мы #лето #солнце #море #пляж
Публикация от Влад Соколовский (@vs20)
Андрей Гайдулян гуляет по Нью-Йорку, а Алла Михеева отдохнула в Лас-Вегасе.
Екатерина Андреева попыталась повторить образ нимфы на набережной Светлогорска.
Фото: instagram.com