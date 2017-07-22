Чем запомнились прошедшие звездные выходные (22-23 июля)

Настасья Шубская и Александр Овечкин сходили на концерт Ольги Бузовой, а Лера Кудрявцева посетила Большой театр.

Лиза Арзамасова, Эвелина Хромченко, Рената Литвинова и другие посетили «ГУМ-Авторалли 2017» на Красной площади в Москве. А Максим Галкин поделился видео с фестиваля «Рандеву»: «На фестивале Лаймы. Караочим под MBAND».

На фестивале Лаймы. Караочим под MBAND 🗣 #лаймалла #лайма #алла #мбэнд #максимгалкин #mband Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 23 2017 в 8:00 PDT

Равшана Куркова спустилась на тарзанке в Сочи, Ирена Понарошку провела тренировку по йоге на крыше, а Эвелина Бледанс пробежала по длинному батуту.

Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana) Июл 23 2017 в 3:53 PDT

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Июл 23 2017 в 6:11 PDT

Ксения Бородина с мужем и детьми поздравили старшего сына Дарьи Пынзарь с днем рождения. Кроме того, телеведущая попробовала нырнуть в бассейн с пластиковыми шариками.

Публикация от borodylia (@borodylia) Июл 23 2017 в 2:15 PDT

Надя Пескова села папе на шею, а Гнома Гномыча остановил родной отец для проверки документов.

Доброе утро ) даже нa своей территории без прав не покатаешься 🙈 Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Июл 23 2017 в 12:46 PDT

Филипп Киркоров отдохнул с детьми в Ялте, а Катерина Шпица с сыном Германом забавно провели время в самолете.

Забавы в дороге :))) Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) Июл 23 2017 в 3:40 PDT

Валерия и Иосиф Пригожин поднялись на высоту 2000 метров над Женевским озером, а Светлана Зейналова с дочерью с горного склона увидели всю Удмуртию.

Анфиса Чехова насладилась воскресным утром на рынке.

Анастасия Макеева отдохнула в Тунисе, а Рита Дакота и Влад Соколовский прилетели в Грецию.

Андрей Гайдулян гуляет по Нью-Йорку, а Алла Михеева отдохнула в Лас-Вегасе.

Екатерина Андреева попыталась повторить образ нимфы на набережной Светлогорска.