Шоумен рассказал в Instagram о посещении спектакля.

41-летний Максим Галкин — популярный телеведущий и шоумен, однако, он достаточно много времени проводит со своими детьми — 4-летними двойняшками Лизой и Гарри. Так, сегодня знаменитая семья посетила детский мюзикл в московском театре, о чем Максим рассказал подписчикам своего Instagram: «Сегодня побывал с Гарри и Лизой на замечательном музыкальном спектакле "Мама-Кот" в Театре им. Маяковского. Спасибо артистам и создателям этого чудесного мюзикла для детей».

«Лиза - супер, поражаюсь, настоящая дама, а Гарри- настоящий мужчина», «Вот оно! Семейное счастье! Семейные ценности- это главное в жизни», «Максим, ты замечательный папа! Лизе и Гарри повезло с родителями, приятно смотреть Ваши жизнерадостные видосики!)))», «Максим,Вы замечательный отец!Приятно смотреть ваши видео!))», «Максим,вы-отличные Родители!детки милые,умные,развитые и жизнерадостные!с удовольствие смотрю все Ваши видео с детьми!», «Максим, спасибо, что делитесь информацией. Обязательно сходим с детьми на спектакль!», «Боже мой,до чего ж они у вас хорошенькие,прям не могу😘😘Ангелочки», — как обычно, видео набрало большое количество восхищенных комментариев.

Стоит отметить, что Максим Галкин часто делится в Instagram видео с участием Лизы и Гарри. Например, не так давно Лиза устроила старшей сестре Кристине Орбакайте и маме Алле Пугачевой «Модный приговор», а Гарри вместе с папой собрали игрушечный верстак.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram