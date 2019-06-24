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Кулинарный тиран: муж Наташи Королевой отбирает у нее еду и заставляет худеть

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наташа Королева и Сергей Глушко

Фото: Anantoliy Lomohov/ Global Look press
Певица призналась, что супруг строго следит, чтобы дома не было «запрещенки».

Наташа Королева призналась, что за ее фигурой следят не диетологи, а собственный муж. И в то время, как певица покоряет миллионы мужчин женственными формами, Сергей Глушко терроризирует ее диетами. Сергей, работающий под псевдонимом Тарзан, выступает с откровенными стрип-шоу. В свои 49 лет он находится в прекрасной форме, похоже, что и жену он хочет видеть с выступающими мышцами.

На съемках программы «Сегодня вечером» Наташа Королева рассказала, что муж буквально отбирает у нее еду.

«Это ужасно! Клянусь! Иногда видишь, что на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: "Положи на место!" И все! Аппетит как рукой сняло», — рассказала певица.

Тарзан подтвердил, что следит за рационом жены и регулярно проверяет состояние холодильников, проверяет, чтобы там не было запрещенных продуктов. Наталья любит поесть и быстро набирает вес. Поэтому Сергей ведет себя решительно. Кроме этого, в семье готовит только Сергей. Наталья рассказала, что в последний раз стояла у плиты много лет назад, и не стремится возвращаться на кухню, ведь в их семье кулинарный талант есть только у Сергея.

Муж с улыбкой признается, что у него не было другого пути выжить в доме, где женщина не умеет готовить, и у него был только один путь – научиться готовить самому.

Наташа Королева рассказывает о еде

А как бы вы отнеслись к тому, если бы муж стал попрекать лишним весом и заставлять худеть?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Видео: Instagram, youtube.com/ Сегодня вечером

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