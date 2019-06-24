Кулинарный тиран: муж Наташи Королевой отбирает у нее еду и заставляет худеть

На съемках программы «Сегодня вечером» Наташа Королева рассказала, что муж буквально отбирает у нее еду.

«Это ужасно! Клянусь! Иногда видишь, что на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: "Положи на место!" И все! Аппетит как рукой сняло», — рассказала певица.

Тарзан подтвердил, что следит за рационом жены и регулярно проверяет состояние холодильников, проверяет, чтобы там не было запрещенных продуктов. Наталья любит поесть и быстро набирает вес. Поэтому Сергей ведет себя решительно. Кроме этого, в семье готовит только Сергей. Наталья рассказала, что в последний раз стояла у плиты много лет назад, и не стремится возвращаться на кухню, ведь в их семье кулинарный талант есть только у Сергея.

Муж с улыбкой признается, что у него не было другого пути выжить в доме, где женщина не умеет готовить, и у него был только один путь – научиться готовить самому.