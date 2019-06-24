Кулинарный тиран: муж Наташи Королевой отбирает у нее еду и заставляет худеть

Наташа Королева призналась, что за ее фигурой следят не диетологи, а собственный муж. И в то время, как певица покоряет миллионы мужчин женственными формами, Сергей Глушко терроризирует ее диетами. Сергей, работающий под псевдонимом Тарзан, выступает с откровенными стрип-шоу. В свои 49 лет он находится в прекрасной форме, похоже, что и жену он хочет видеть с выступающими мышцами.
На съемках программы «Сегодня вечером» Наташа Королева рассказала, что муж буквально отбирает у нее еду.
«Это ужасно! Клянусь! Иногда видишь, что на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: "Положи на место!" И все! Аппетит как рукой сняло», — рассказала певица.
Тарзан подтвердил, что следит за рационом жены и регулярно проверяет состояние холодильников, проверяет, чтобы там не было запрещенных продуктов. Наталья любит поесть и быстро набирает вес. Поэтому Сергей ведет себя решительно. Кроме этого, в семье готовит только Сергей. Наталья рассказала, что в последний раз стояла у плиты много лет назад, и не стремится возвращаться на кухню, ведь в их семье кулинарный талант есть только у Сергея.
Муж с улыбкой признается, что у него не было другого пути выжить в доме, где женщина не умеет готовить, и у него был только один путь – научиться готовить самому.
А как бы вы отнеслись к тому, если бы муж стал попрекать лишним весом и заставлять худеть?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Видео: Instagram, youtube.com/ Сегодня вечером
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