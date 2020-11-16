«Куклята»: подросшие дети Екатерины Вилковой отправились на прогулку в одинаковых шапочках

Поклонники актрисы задаются вопросом, кто из детей Вилковой на кого похож – на папу или на маму:

«Ну надо же, как мама с папой переплелись в детях», «Дочка- копия мамочки, а сыночек -копия папочки», «Как дочка на вас похожа», «Какие красивые детки!!! Есть в кого... Обожаю актрису Вилкову!», «Дочь папина, а сын мамин! Так круто когда и в маму и в папу детки», «Они могут сыграть вас с Ильей в детстве», «Доченька копия мамы!», «Самые любимые заиньки! Уже такие взрослые», «Какие у вас солнечные дети. Восторг», «Словно близнецы теперь. Петя догнал Павлу по росту! Дети чудесные», «Ой, детки-конфетки! Просто копии родителей, желаю счастья и здоровья вашей семье», «У вашей доченьки прямо ваши чертики в глазах».

Екатерина Вилкова и актер Илья Любимов воспитывают двух детей — дочку Павлу и сына Петю.