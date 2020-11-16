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«Куклята»: подросшие дети Екатерины Вилковой отправились на прогулку в одинаковых шапочках

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Екатерина Вилкова

Фото: www.instagram.com/oldkavilochka/

Яркие наряды детей и их веселые лица умилили поклонников актрисы.

Екатерина Вилкова продолжает радовать своих поклонников яркими снимками со своими детьми от актера Ильи Любимова.

Актриса показала детей на осенней прогулке в ярких курточках. А еще они, как и положено брату и сестренке, примерили стильные одинаковые шапочки.

Поклонники актрисы задаются вопросом, кто из детей Вилковой на кого похож – на папу или на маму:

«Ну надо же, как мама с папой переплелись в детях», «Дочка- копия мамочки, а сыночек -копия папочки», «Как дочка на вас похожа», «Какие красивые детки!!! Есть в кого... Обожаю актрису Вилкову!», «Дочь папина, а сын мамин! Так круто когда и в маму и в папу детки», «Они могут сыграть вас с Ильей в детстве», «Доченька копия мамы!», «Самые любимые заиньки! Уже такие взрослые», «Какие у вас солнечные дети. Восторг», «Словно близнецы теперь. Петя догнал Павлу по росту! Дети чудесные», «Ой, детки-конфетки! Просто копии родителей, желаю счастья и здоровья вашей семье», «У вашей доченьки прямо ваши чертики в глазах».

Екатерина Вилкова и актер Илья Любимов воспитывают двух детей — дочку Павлу и сына Петю.

Фото и видео: Instagram Екатерины Вилковой

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