Презентация первого музыкального видео состоялась во время празднования 35-летия артистки.

В этот вечер Надежда не только принимала подарки, но и устроила невероятный сюрприз — презентовала свой первый музыкальный клип на песню «Кукла». Кроме того, звезда Comedy Woman сообщила, что работает над новой сольной программой и готовится к выпуску альбома.

Пятиминутный видеоролик скорее можно назвать короткометражным фильмом. Главная героиня истории, кукла Надя, переживает предательство, но не опускает руки. В съемках, проходивших в подмосковном особняке, приняли участие не только известные актеры, но и популярные блогеры Евгения Авдеева, Александр Пташенчук, Егор Климович, Роман Полянский, Наталья Горожанова, Любовь Сидоркина, Николай Цонку, Наталья Бергер. «Моя героиня — девушка, которой разбили сердце — она теряет силы, душу, все, чем жила. Но однажды она вновь встает на ноги и, несмотря на огромную душевную рану, движется дальше», — рассказала о клипе Надежда.