«Кукла»: участница Comedy Woman Надежда Ангарская презентовала свой первый клип
Участница популярного шоу Comedy Woman Надежда Ангарская устроила грандиозную вечеринку в честь своего 35-летия. В одном из модных столичных ресторанов по случаю праздника собрались друзья артистки Екатерина Варнава, Дмитрий Хрусталев, Елена Борщева, Надежда Сысоева, Екатерина Скулкина, Мария Кравченко, Наталья Медведева, Александр Гудков.
В этот вечер Надежда не только принимала подарки, но и устроила невероятный сюрприз — презентовала свой первый музыкальный клип на песню «Кукла». Кроме того, звезда Comedy Woman сообщила, что работает над новой сольной программой и готовится к выпуску альбома.
Пятиминутный видеоролик скорее можно назвать короткометражным фильмом. Главная героиня истории, кукла Надя, переживает предательство, но не опускает руки. В съемках, проходивших в подмосковном особняке, приняли участие не только известные актеры, но и популярные блогеры Евгения Авдеева, Александр Пташенчук, Егор Климович, Роман Полянский, Наталья Горожанова, Любовь Сидоркина, Николай Цонку, Наталья Бергер. «Моя героиня — девушка, которой разбили сердце — она теряет силы, душу, все, чем жила. Но однажды она вновь встает на ноги и, несмотря на огромную душевную рану, движется дальше», — рассказала о клипе Надежда.
Кульминацией вечера стал большой шоколадный торт.
Фото: пресс-служба